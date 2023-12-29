Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı. Yollar ayrıldı

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Adana Demirspor Belhanda'yı açıkladı. Yollar ayrıldı
Adana Demirspor, Belhanda ile yolları ayırdıklarını duyurdu.

Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yolları ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Belhanda, Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Belhanda'nın eski takımı Galatasaray'a karşı oynanan maçlarda bilerek oynamadığı ileri sürülüyordu.

Sarı kırmızılı takıma karşı oynanan son maçta da hiçbir varlık gösteremeyen Belhanda, çok elverişli bir pozisyonda topu dışarı atmış, bir başka pozisyonda da ayağında tutarak şut çekmemişti.

Yeniçağ yazarı Mirza Şeker, o maçtan sonra "Galatasaray'ın eski futbolcusu Younes Belhanda, her Galatasaray maçında sanki 'bilerek' oynamıyormuş gibi bir hava yaratıyor. 74 dakika sahada kalan ve maç boyu sadece 1 şut çeken Belhanda, onda da kaleyi tutturamadı.
Ayrıca 68. dakikada yaşadığı pozisyon yok artık dedirtti. Yusuf Sarı'nın içeri çevirdiği topta bomboş kalan Belhanda, topu ayağında ezdi ve pozisyonu harcadı.
Belki de Adana Demirspor'a 1 puanı getirecek gol olabilirdi. Peki neden harcadı bu pozisyonu? Galatasaray'a olan sevgisinden mi? Murat Başkan ne der bu konuya?" diye yazmıştı.

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