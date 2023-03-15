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Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali. Sosyal medya hesabından duyurdu

Adana Demispor başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesaplarından takıma veda mesajı verdi ve kişisel hesabından Adana Demirspor'u takip etmediği görüldü.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 18:03
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Murat Sancak'tan ayrılık sinyali

Adana Demirspor başkanı Murat Sancak'tan ayrılık sinyali. Sosyal medya hesabından duyurdu
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Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak, sosyal medya hesabından ayrılık sinyalleri vermeye başladı.

Sancak, kulübün resmi hesabını takipten çıkarken profilinin açıklama kısmına yazdığı yazıyla istifa edeceği iddia edildi. 

Murat Sancak, sosyal medya hesaplarının biografisine  ''Ayrılıklar bazen helalleşmedir'' yazısı ekleyerek ayrılık iddialarını güçlendirdi. 

İnstagram'dan da başkan olduğu Adana Demirspor'u takip etmemesi de dikkatleri çekti.

GÜN VERMİŞTİ
Ajansspor'a konuşan Murat Sancak, istifa iddialarına ilişkin soruya; "İstifa edeceğim demiyorum. Pazar gününü bekleyin, açıklama yapacağım" yanıtını verdi.

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