Konut kredisi faiz oranları Haziran'da ne kadar? 500 Bin TL kredi hesaplaması!

Merkez Bankası'nın faiz kararını 27 Haziran'da açıklayacağı bir ortamda, ev sahibi olmak isteyenler konut kredisi faiz oranlarını ve taksit tutarlarını merak ediyor. 5 Haziran 2024 tarihi itibarıyla, bankaların güncel konut kredisi faiz oranları baz alınarak yapılan hesaplamalara göre 120 ay vadeli 500.000 TL konut kredisi için aylık taksit tutarları şu şekilde:

%3.13 Faiz: 16.047 TL

%3.14 Faiz: 16.094 TL

%3.19 Faiz: 16.327 TL

%3.55 Faiz: 18.024 TL

%3.59 Faiz: 18.214 TL

%4.23 Faiz: 21.298 TL

%4.47 Faiz: 22.468 TL

%5.49 Faiz: 27.495 TL

Görüldüğü gibi, faiz oranındaki değişim aylık taksit tutarını da önemli ölçüde etkilemektedir.

KONUT KREDİSİ ALMAYI DÜŞÜNÜYORSANIZ

Bankaların güncel faiz oranlarını ve kredi şartlarını internet sitelerinden veya şubelerinden öğrenebilirsiniz. Farklı faiz oranları ve vadeler için aylık taksit tutarlarını hesaplayarak size en uygun krediyi bulabilirsiniz. Kredi masraflarını ve ek ücretleri de göz önünde bulundurarak toplam maliyeti hesaplamayı unutmayın. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından, konut kredisi faiz oranlarında değişiklik olması da mümkündür. Bu nedenle, kredi başvurusu yapmadan önce güncel faiz oranlarını takip etmeniz faydalı olacaktır. Ayrıca, 5 Haziran 2024 tarihi itibarıyla en düşük konut kredisi faiz oranı %3.13, en yüksek faiz oranı ise %5.49'dur.