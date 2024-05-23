Musrati vurdu Trabzon yıkıldı. Herkes attığı golü konuşuyor

Ziraat Türkiye Kupası Finali'ne damga vuran isim Al Musrati oldu.

Dakikalar 89'u gösterirken Trabzonspor, Pepe ile skora denge getirmişti. Karşılaşmanın uzatmalara gideceği düşünülürken sahneye Beşiktaş'ın yıldızı Al Musrati çıktı.

90+4'te gelişen atakta Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topa ceza yayı üzerinden mükemmel vuran 28 yaşındaki Libyalı futbolcu, Beşiktaş'ı 3-2 öne geçirdi.

Bu golle Bordo-Mavili ekibin kupa hayalleri suya düştü.

Ara transfer döneminde 1 milyon Euro kiralama bedeli, 11 Milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Braga'dan transfer edilen Al Musrati bu maça kadar bekleneni verememişti.

Libyalı futbolcu attığı bu golle Türkiye Kupası'nı Beşiktaş'a kazandırıp bir anlamda gönülleri fethetti.