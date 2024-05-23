Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi

Beşiktaş kupayı kaldırdı.

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadelede siyah-beyazlılar geriden bordo-mavilileri 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a kupayı golleri 45+3’te Penaltıdan Ghezzal, 54’te Salih Uçan ve 90+4’te Musrati kaydetti.

Trabzonspor’un golleri ise 13. Dakikada Onuachu ve 89. Dakikada Pepe kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte siyah-beyazlılar 62.si düzenlenen Türkiye Kupası'nda 11. kez kupayı kazandı.

Karşılaşmanın hemen ardından yapılan seremonide kupa kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya kalktı.

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