Beşiktaş kupasına kavuştu. Kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş ve Trabzonspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Kıran kırana geçen mücadelede siyah-beyazlılar geriden bordo-mavilileri 3-2 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş’a kupayı golleri 45+3’te Penaltıdan Ghezzal, 54’te Salih Uçan ve 90+4’te Musrati kaydetti.

Trabzonspor’un golleri ise 13. Dakikada Onuachu ve 89. Dakikada Pepe kaydetti.

Bu galibiyet ile birlikte siyah-beyazlılar 62.si düzenlenen Türkiye Kupası'nda 11. kez kupayı kazandı.

Karşılaşmanın hemen ardından yapılan seremonide kupa kaptan Necip Uysal'ın ellerinde havaya kalktı.