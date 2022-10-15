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  • Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı

Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşesine AKP’ye katılan Mehmet Ali Çelebi'yi taşıdı. Balbay, "Çelebi buradan başka yerlere de dönebilir." dedi.

Haber Giriş: 15 Ekim 2022 Cumartesi - 14:28
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Mustafa Balbay Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'den hangi partiye geçeceğini açıkladı

Mehmet Ali Çelebi AKP'den hangi partiye geçecek. Mustafa Balbay olacakları köşesinde anlattı
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Geçtiğimiz günlerde AKP'ye katılan Mehmet Ali Çelebi, gündemdeki yerini koruyor.

Memleket Partisi'nden ayrılan bağımsız İzmir milletvekili ve eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, son olarak AKP'ye geçti.

Gazeteci Mustafa Balbay, bugünkü köşesinde gündemden düşmeyen Mehmet Ali Çelebi'nin parti değişim sürecini ele aldı. Balbay, Çelebi’nin AKP’den de başka partiye geçebileceğini öne sürdü. 

“BURADAN BAŞKA YERLERE DE DÖNEBİLİR”

Ergenekon sürecinin adeta sembol isimlerinden biri olan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin son süreçte AKP’ye geçmesi ortalığı karıştırdı. Günlerdir Mehmet Ali Çelebi’nin iktidar partisine dahil olması konuşulurken Cumhurbaşkanı Erdoğan Çelebi’nin AKP rozetini bizzat kendisinin takacağını açıkladı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay ise Silivri Cezaevinden de tanıdığı Mehmet Ali Çelebi’yle ilgili olarak “Buradan başka yerlere de dönebilir” ifadelerini kullandı.

"BUNA DEĞİŞİM DENMEZ DÖNEKLİK DENİR"

Balbay'ın “Teğmen Çelebi AKP’den nereye geçer?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle: 

"Bir kişi “değiştim” deyip, başka bir siyaset yolu seçebilir. Ancak bunu yaparken kendisini oraya taşıyan sürece hakaret ederse, seçtiği yeni yola gerekçe olarak geldiği yeri gösterirse buna değişim denmez, döneklik denir. Dik duruyorum derken, dik açılarla dönüşün elbet sınırı da yoktur. Çelebi buradan başka yerlere de dönebilir!
Silivri duruşmalarında cuma günleri “talep” konuşmaları olurdu. Tutuklu sanıklar, “tahliye” talebinde bulunurdu. Çelebi burada da farkını gösterir, hukuksuzluğu ağır bir dille eleştirir, sözünü şöyle noktalardı:
“Mahkemenizden hiçbir talebim yoktur!”
Kim bilir belki de tüm taleplerini bugünlere sakladı!"

NE OLMUŞTU?

Ergenekon kumpasında 41 ay hapis yatan eski CHP ve Memleket Partisi Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti sonrası AKP’ye katılma kararı aldığını duyurmuştu. 

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AKP'ye katıldı. Çelebi yaptığı açıklamada, "Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn.Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Erdoğan ayrıca Çelebi’nin AKP rozetini bizzat kendisinin takacağını açıkladı.

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Tekin Ertürk
15.10.2022 14:50
Dönekler. Neden dönerler? Hele Mehmet Ali Çelebi? Ömer Hayyam bin yıl öncesinden söylemiş celladına aşık olmuş. Bir Stockholm sendromu. Gaflet, dalalet hatta hıyanet.  
 
Atatürk yolunda canım veririm!
15.10.2022 14:35
Doğrudur. Ancak mecliste ya da seçimler sonrası meclise giren ona güvenecek parti kaldı mı?.. Denemediği bir tek TİP kaldı, onlar da buna güvenmez sanırım  
 
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