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  • Akşener’den Erdoğan’ın ‘doğum’ sözlerine tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı...

Akşener’den Erdoğan’ın ‘doğum’ sözlerine tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı...

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’’ye katılan Mehmet Ali Çelebi’ye verdiği çocuk tavsiyesine ilişkin olarak, "20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 00:36
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Akşener’den Erdoğan’ın ‘doğum’ sözlerine tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı...

Akşener’den Erdoğan’ın ‘doğum’ sözlerine tepki: Hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı...
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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’ye katılan Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi’ye partisinin Meclis’teki grup toplantısında rozet taktı. Erdoğan, bir çocuğu olduğunu öğrendiği Çelebi’ye, “Sayıları artırmak lazım. Bak, PKK'nın 5 tane, 10 tane, 15 tane var” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Akşener, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Yine hedefin ortasında ve nefretin öznesinde Türk kadını var. 20 yıla sığan birçok rezalete şahit olmuştuk ancak hiçbir 27 saniye bu kadar utanç verici olmamıştı. Bu açıklama sayın Erdoğan ve arkadaşlarının bu ülkeye verecek hiçbir şeyleri kalmadığının ibretlik ispatıdır.

Bu çirkin şuuraltı ve bu kirli zihniyet Türkiye'yi hak ettiği geleceğe taşıyamaz. Kadınları; tek fonksiyonu çocuk doğurmak olan sürtük organizmalar olarak görenlerin artık miatları doldu.

Onlar isteseler de istemeseler de Türkiye Cumhuriyeti; 2'nci yüzyılında her alanda çalışan, üreten ve başaran kadınların omuzlarında yükselecek. Kimse merak etmesin, çok az kaldı!"

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