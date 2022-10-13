CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: Bu kadar savrulma olmaz ki

Önce CHP sonra da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP'ye katıldığını duyurması tartışma konusu olmuştu.



Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi sırasında Çelebi ile ilgili yaptığı ilk değerlendirmeyi aktardı.



“Kılıçdaroğlu’na, KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi’nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım. Gülümsedi. Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi’nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı.” diyen Saymaz, CHP liderinin şaşkınlığını saklamayarak, “Bu kadar savrulmaz olmaz ki.” dediğini aktardı.



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