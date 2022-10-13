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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: Bu kadar savrulma olmaz ki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni AKP’li Mehmet Ali Çelebi’yle ilgili, ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini belirterek “Bu kadar savrulma olmaz ki.” dedi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 11:36
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: Bu kadar savrulma olmaz ki

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Mehmet Ali Çelebi yorumu: Bu kadar savrulma olmaz ki
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Önce CHP sonra da Memleket Partisi'nden istifa eden bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AKP'ye katıldığını duyurması tartışma konusu olmuştu.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD gezisi sırasında Çelebi ile ilgili yaptığı ilk değerlendirmeyi aktardı.

 “Kılıçdaroğlu’na, KKTC Büyükelçisi olarak atanan eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile Çelebi’nin cezaevinde nikah şahidi olduğunu hatırlattım. Gülümsedi. Çelebi’nin tahliye olduktan sonra düğününe katıldığını, ailesini tanıdığını söyledi. Cezaevi sürecinin Çelebi’nin ruh dünyasında etkiler bırakmış olabileceğini anlattı.” diyen Saymaz, CHP liderinin şaşkınlığını saklamayarak, “Bu kadar savrulmaz olmaz ki.” dediğini aktardı.
 

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M.Murtaza Yekeayak
13.10.2022 12:34
Korkum aldığı eğitimden kaynaklı o okulların nasıl içini boşaltıkları ortada şayet iyi eğitilmiş olsa bu kadar olmazdı bir Türk subayı asla böyle olamaz bak rahmetli Ali Tatar onur şerefi ile gitti  
 
Tekin Ertürk
13.10.2022 12:21
İlk seçimde, akp ile birlikte gidecek. Acaba sonra ne yapacak? Sadece ülke yöneticileri değil, celladına aşık olanlar da, gaflet, delalet hatta hıyanet içinde olabilir. Keşke daha onurlu olsaydı...  
 
Birisi
13.10.2022 11:41
Bundan sonra da nereye gitse dikiş tutmaz zaten, kendini bitirdi!  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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