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Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu ve Mehmet Ali Çelebi açıklaması

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Metin Feyzioğlu ve Mehmet Ali Çelebi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:34
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu ve Mehmet Ali Çelebi açıklaması

Erdoğan'dan Metin Feyzioğlu ve Mehmet Ali Çelebi açıklaması
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Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'nden dönüşünde, uçakta açıklamalarda bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Eski Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmasıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Metin Bey bir defa iyi bir hukukçu. İyi bir hukukçu olmanın yanında özellikle uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine bu teklifi yaptığımda o da 'Bunun için çok müteşekkir olurum.' dedi" ifadelerini kullandı.

Önce CHP milletvekili daha sonra Memleket Partisi milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçmesiyle ilgili soruya yanıt veren Erdoğan, "Mehmet Ali Bey'in kendisi de açıklama yaptı. İnşallah Çarşamba günü grup toplantısında da rozetini bizzat takacağım. Ve böylece şu anda resmen AK Parti'ye girmiş olsa da o gün grup toplantısında herkesin huzurunda rozetini takarak çok daha farklı bir anlamda o ruhu istiyorum ki grubumuz da yaşasın. Kapı açık, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun" dedi.

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iyi biliriz sizi
14.10.2022 12:55
Oy oy oyyyyy,nedense artık sen oy verme ihtiyacım yok diyemiyor,o üstten bakış bitti  
 
Adalet
14.10.2022 12:40
Kargalarla beraber güldük, sonra midemiz daha fazla kaldırmadı ve çıkardık...  
 
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