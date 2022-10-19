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AKP'li eski milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi

Eski AKP'li milletvekili Suat Kınıkoğlu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'ye zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 17:09
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AKP'li eski milletvekili, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından AKP rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'ye zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi

AKP'li eski milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yi zehir zemberek sözlerle eleştirdi
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CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ne geçen daha sonra buradan da istifa ederek AKP'ye geçen ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından parti rozeti takılan Mehmet Ali Çelebi'yi, daha önce DSP'den istifa ederek AKP'ye katılan eski milletvekili Suat Kınıklıoğlu eleştirdi.

Kınıklıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Allah kimseyi Mehmet Ali Çelebi'nin durumuna düşürmesin. Yolda nasıl yürüyecek, AVM'ye nasıl gidecek bilemiyorum. Biz de yaptık mebusluk. Nedir yahu, bu kadar mı önemli bu iş?" ifadelerini kullandı.

Kınıklıoğlu da Demokratik Sol Parti'den (DSP) AKP'ye geçmişti. 1995-1996 yılında DSP'de siyasi hayatına başlayan Kınıklıoğlu, 22 Temmuz 2007 tarihinde AKP'den Çankırı milletvekili seçildi. 2007-2012 yılları boyunca AKP'de görev aldı.

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