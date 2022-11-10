Mustafa Sandal baldızının nikah şahidi oldu

Şarkıcı Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nde nikah masasına oturmuştu. Çift bu kez yine bir nikah heyecanı yaşadı.

Melis Sütşurup kız kardeşi Simge Sütşurup'u evlendirdi. Uzun zamandır Kerem adlı sevgilisiyle aşk yaşayan Simge Sütşurup dün aile arasında gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturdu. Çiftin nikah şahitliğini Mustafa Sandal yaptı.

Güzel haberi sosyal medya hesabından duyuran Simge Sütşurup törenden renkli anları da takipçileriyle paylaştı.