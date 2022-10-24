Mustafa Sandal'ın evinin restorasyonu için ödediği para dudak uçuklattı. Mermerler İtalya'dan getirtildi

Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan çift 90 milyon liralık evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı.

Yeni evlerinin restorasyonunda kullanılacak olan Mermerler için İtalya'yı tercih eden çift, son trend mobilyalar için de tam 3 milyon lira ödedi.