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  • Mustafa Sandal'ın evinin restorasyonu için ödediği para dudak uçuklattı. Mermerler İtalya'dan getirtildi

Mustafa Sandal'ın evinin restorasyonu için ödediği para dudak uçuklattı. Mermerler İtalya'dan getirtildi

Melis Sütşurup ile geçtiğimiz aylarda evlenen ünlü popçu Mustafa Sandal İstinye'deki 90 milyonluk evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 17:56
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Ünlü Şarkıcının yeni eşyalar ve özel mermerler için ödediği para dudak uçuklattı

Mustafa Sandal'ın evinin restorasyonu için ödediği para dudak uçuklattı. Mermerler İtalya'dan getirtildi
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Mustafa Sandal, Melis Sütşurup ile İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift, Marmaris'te gerçekleşen düğünle de muradına ermişti. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan çift 90 milyon liralık evlerinin restorasyonu için kesenin ağzını açtı.

Yeni evlerinin restorasyonunda kullanılacak olan Mermerler için İtalya'yı tercih eden çift, son trend mobilyalar için de tam 3 milyon lira ödedi.

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