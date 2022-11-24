Mustafa Sandal meslektaşlarını eleştirdi. “30 yıldır sektördeyim ben bunları yemem!”

Şarkıcı Mustafa Sandal önceki gün eşi Melis Sandal’la Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mustafa Sandal, yılbaşı programıyla ilgili “Henüz netleşmedi, fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan’da olacağım” dedi.

Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri sorulunca “Normal zamana göre iki-üç kat daha fazla olabiliyor” diyen Sandal, fiyatını yüksek gösteren meslektaşları olduğunu belirtti.

Sandal “Bazıları için söylenen rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem. Halk da yemiyor.” diye konuştu.

