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  • Mustafa Sandal meslektaşlarını eleştirdi. “30 yıldır sektördeyim ben bunları yemem!”

Mustafa Sandal meslektaşlarını eleştirdi. “30 yıldır sektördeyim ben bunları yemem!”

Etiler'de eşi Melis Sandal ile görüntülenen şarkıcı Mustafa Sandal,  sanatçıların yılbaşında alacağı ücretlerle ilgili " Kimisi reklam olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem” dedi. 

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 08:48
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“30 yıldır sektördeyim ben bunları yemem!” Mustafa Sandal meslektaşlarını eleştirdi

Mustafa Sandal meslektaşlarını eleştirdi. “30 yıldır sektördeyim ben bunları yemem!”
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Şarkıcı Mustafa Sandal önceki gün eşi Melis Sandal’la Etiler’de objektiflere yansıdı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Mustafa Sandal, yılbaşı programıyla ilgili “Henüz netleşmedi, fakat yüksek ihtimalle Azerbaycan’da olacağım” dedi.

Sanatçıların yılbaşı sahne ücretleri sorulunca “Normal zamana göre iki-üç kat daha fazla olabiliyor” diyen Sandal, fiyatını yüksek gösteren meslektaşları olduğunu belirtti. 

Sandal “Bazıları için söylenen rakamları görünce gülesim geliyor. Kimisi PR (reklam) olsun diye fiyatını yüksek göstermeye çalışıyor ama 30 yıldır bu sektördeyim, ben yemem. Halk da yemiyor.” diye konuştu. 
 

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