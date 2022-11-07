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  • Emina Jahovic'den dikkat çeken sözler. Mustafa Sandal'ın evliliği hakkında bakın ne dedi

Emina Jahovic'den dikkat çeken sözler. Mustafa Sandal'ın evliliği hakkında bakın ne dedi

Emina Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın geçen haziranda Melisa Sütşurup ile evlenmesi hakkında "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli" dedi.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 09:32
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Geçen yıl nafaka yüzünden icraya vermişti! Emina Jahovic: Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli

Emina Jahovic'den dikkat çeken sözler. Mustafa Sandal'ın evliliği hakkında bakın ne dedi
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Emina Jahovic, önceki gün yürüyüş yaparken görüntülendi. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın geçen haziranda Melisa Sütşurup ile evlenmesi hakkında konuştu. 

'ÇOCUKLAR DA OLUMSUZ BİR TEPKİ VERMEDİ BU EVLİLİĞE'

Emina Jahovic "Mustafa mutlu olsun bizim için yeterli, çocuklar da olumsuz bir tepki vermediler bu evliliğe. O çok iyi bir baba. Çocuklarıyla harika ilgileniyor." dedi. 

Öte yandan şarkıcı Emina Jahovic’e geçtiğimiz aylarda adının birlikte anıldığı iş insanı Recep Ali Keydal da soruldu.

'EVLİLİK OLAYINA SICAK BAKMIYORUM'

Emina Jahovic "Recep Bey benim çok yakın arkadaşım. Bir erkekle görüntülenmem bir ilişkim olduğu anlamına gelmez. Zaten ben evlilik olayına da iki erkek çocuk annesi olduğum için pek sıcak bakmıyorum. Annelerini sürekli bir erkekle görmek istemezler. Bunun için çok özel biri lazım" diye konuştu.
 

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