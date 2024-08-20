Mustafa Sarıgül'den Dilan Polat yorumu: Ben onu kastetmedim

Kara para aklama, sahte fatura ve benzer suçlardan dolayı 10 aydır tutuklu halde bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat dün adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmak üzere tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye oldu.

Söz konusu karar sosyal medyada çokça tartışıldı. Bir kısım kullanıcı suçu varsa yattığı sürenin çok az olduğunu bir kısım kullanıcı ise suçu yoksa neden bu kadar içeride tutulduğu yorumlarında bulundu. Dün verilen karar sonrasında Türkiye’nin ana gündem maddelerinden birisi olan Dilan Polat hakkında bir yorumda Mustafa Sarıgül’den geldi.

Dilan Polat'a tahliye kararı

Cezaevinden çıkan Dilan Polat'tan ilk fotoğraf

BU KONUDA DA VİDEO ÇEKTİ

Çektiği videolar ile sık sık gündem olan Mustafa Sarıgül bu defa Dilan Polat hakkında kısa bir video çekti. Videosuna son derece üzgün olduğunu açıklayarak başlayan Sarıgül, affet Türkiye’m derken sadece Dilan Polat’ı kastetmediğini şu sözler ile açıkladı:

“Evet son derece üzgünüm. Aylardan beri cezaevlerini dolaşıyorum. Toplumsal barış kardeşlik hukuku affı derken, ben sadece Dilan Polat’ı kastetmedim. Kastetmedim. Kastetmedim.”

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NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada fenomeni Dilan Polat, eşi Engin Polat ile beraber 4 Kasım 2023 tarihinde mali suçlar kapsamındaki birkaç suçtan dolayı tutuklanmıştı. 10 aydır cezaevinde olan Polat dün İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesinden yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Dilan Polat’ın tahliye kararı sonrasında bu konu Türkiye’nin gündem maddeleri arasında birinci sırada yer aldı.