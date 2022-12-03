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  • Mustafa Sarıgül tokadın ayarını kaçırdı: Mustafa Sarıgül'dür ne yapsa yeridir

Mustafa Sarıgül tokadın ayarını kaçırdı: Mustafa Sarıgül'dür ne yapsa yeridir

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül’ün sosyal medyada paylaştığı ilginç videolara yenisi eklendi. Sarıgül’ün sohbet ettiği genç, tokadın etkisiyle kadrajdan çıktı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 11:05
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Mustafa Sarıgül tokadın ayarını kaçırdı: Mustafa Sarıgül'dür ne yapsa yeridir

Mustafa Sarıgül tokadın ayarını kaçırdı: Mustafa Sarıgül'dür ne yapsa yeridir
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Sosyal medya üzerinden paylaştığı kısa videolar ile dikkat çeken, Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bu videolardan birinde ismini sorup şiirle karşılık verdiği bir gence attığı tokatta ayarı tutturamadı.

Söz konusu videoda Sarıgül önce karşısındaki gence adını sordu.

Ali cevabını alan Sarıgül'ün videonun devamında söyledikleri şu şekilde:

"Ali, önemli bir isim bak Ali,

Doğudan batıdan yurduma düşen,

Atım eğerlendi kılıcım kuşan,

Ne gezersin alim günlerin geldi"

TOKADI ATTIĞI GENÇ KADRAJDAN ÇIKTI

Sarıgül, okuduğu şiir biter bitmez karşısındaki gencin göğüs kafesine doğru elinin iç kısmı ile tokat attı.

Ancak bu tokadı beklemeyen genç, geriye doğru giderek kadrajdan çıktı. Durumu fark eden Sarıgül genci kendisine doğru çekip sarıldı.

 

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