Mustafa Sarıgül canlı yayında ünlü ismi tokatladı

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sarıgül’ün attığı tokatlar sosyal medyada infial yaratıyor.

Sosyal medyada ‘Röportaj Adam’ olarak tanınan Mahsun Karaca’nın arkadaşları Şahin Sarsu ve Mehmet Kahraman ile birlikte çektiği ‘İllegal Hayatlar’ filminin dün galası gerçekleşti.

Galaya çok sayıda davetlinin yanı sıra Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül de katıldı.

SARIGÜL RÖPPORTAJ ADAM’I TOKATLADI

Sarıgül ve Karaca, gala salonunda, Mustafa Sarıgül’ün viral olan ‘Tokatlama’ videolarından birisini çektiler.

KADRAJDAN DIŞARI ÇIKTI

Mahsun Karaca’nın filmin konusunu anlatmaya çalıştığı sırada lafa giren Sarıgül, “Bu siyasi parti kurmayı zorlaştırmamız lazım” diyerek ‘Röportaj Adam’a attığı tokatla kadrajdan dışarı çıkarttı

SARIGÜL’ÜN TOKATLAMA VİDEOLARI GÜNDEMDE

TikTok platformunda yayınladığı bir videoda Mustafa Sarıgül kendisine Oğuzhan Uğur’un Babala Tv’sini soran kişiyi göğsüne vurarak ittirmişti.

Babala TV’ye katılacak mısınız diyen sonra gence Sarıgül, ”Ben sadece Allah’tan korkarım” dediği de duyulmuştu.

Yine başka bir video Sarıgül, karşılaştığı gence ismini sorup şiirle karşılık verdikten sonra tokat atarken ayarı tutturamamıştı. Genç dengesini kaybedip geriye doğru giderek kadrajdan çıkmıştı.

IPHONE FİYATLARIN GÖRÜNCE TOKATLADI

Başka bir videoda ise Sarıgül, Iphone fiyatlarını görünce karşısındaki genci tokatlayarak bağırmıştı. O anları Sarıgül kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

DONUT YEMEK İSTEYEN GENCİ TOKATLADI

Donut yemek isteğini söyleyen gence sinirlenen Sarıgül, "Ne donut'ı kardeşim zıkkımın kökünü yemeyesin." sözleriyle tepki gösterdiği gencin Starbucks'a gittiğini öğrenince neden Kahve Dünyası'na gitmiyorsun diyerek genci itti.