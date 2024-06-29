Mustafa Sarıgül zamlara isyan etti. “Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı.”

Kaynak: Haber Merkezi
Mustafa Sarıgül zamlara isyan etti. “Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı.”

Yapılan zam sonrası Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı göndermeli video ile beğeni topladı. Sarıgül, "Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yapılan zam sonrası Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı göndermeli bir video ile dikkat çekti. Sarıgül, artan elektrik fiyatlarına tepki gösterdiği videoda, esprili bir dille "Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı" ifadesini kullandı.

Sarıgül'ün bu videosu, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı. Videoda, zamların vatandaşı nasıl etkilediğini vurgulayan Sarıgül, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

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