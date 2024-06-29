Mustafa Sarıgül zamlara isyan etti. “Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı.”

Yapılan zam sonrası Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medyada paylaştığı göndermeli bir video ile dikkat çekti. Sarıgül, artan elektrik fiyatlarına tepki gösterdiği videoda, esprili bir dille "Vatandaşı elektrik değil, şimşek çarptı" ifadesini kullandı.

Sarıgül'ün bu videosu, kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük beğeni topladı. Videoda, zamların vatandaşı nasıl etkilediğini vurgulayan Sarıgül, hükümetin ekonomik politikalarını eleştirerek, halkın yaşadığı zorluklara dikkat çekti.