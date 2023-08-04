Mustafa Sarıgül'den adaylık sinyali veren Özgür Özel'e gönderme: İstifa et, delikanlıca çalış

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, genel başkanlık için aday olabileceğini açıklamayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'e "görevinden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı" sözleriyle istifa çağrısında bulundu.

Mustafa Sarıgül'den adaylık sinyali veren Özgür Özel'e gönderme: İstifa et, delikanlıca çalış

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, CHP Genel Başkanlığına aday olabileceğini açıklayan Özgür Özel'i üstü kapalı bir şekilde hedef aldı.

FOX TV'de yayınlanan Çalar Saat programında konuşan Sarıgül, 1989 yılında Galatasaray Kulübü yöneticisiyken Şişli Belediye Başkan adaylığının gündeme gelmesinin ardından görevinden istifa ettiğini söyledi. Ardından, dönemi kulüp başkanı Faruk Süren ile yaşadığı bir anıyı anlatarak Özgür Özel'i eleştirdi.

"BULUNDUĞU GÖREVDEN İSTİFA ETMELİ, DELİKANLICA ÇALIŞMALI"

Bülent Ecevit'in teklifi sonrasında, o dönem Galatasaray Kulübü Başkanı olan Faruk Süren'e istifa edeceğini söylediğini belirten Sarıgül, Süren'in itirazlarına rağmen etik bir şekilde görevinden ayrıldığını vurguladı.

Sarıgül, "Ben DSP adayı olarak Şişli adayıyım Galatasaray kimliğini kullanarak bu çalışmayı yapmam. Etik olan benim Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etmemdir dedim. Ve sayın Faruk Süren de bir tören düzenledi bana o törenle beni Florya’dan Şişli’ye uğurladılar. Yani etik olan kural birisi adayım diyorsa bulunduğu görevlerden istifa etmeli, çıkmalı delikanlıca mertçe çalışmasını yapmalı. Cumhuriyet Halk Partisi’nde görev yapan herkesin bunu yapma hakkı vardır. Ama bunun da bir nezaketi, zerafeti ve etik kuralları vardır" diye konuştu.

"BU KAOS CHP'Yİ YIPRATIR"

Sarıgül ayrıca, CHP içindeki genel merkeze muhalif olan kişilerin toplantılar yapıp kamuoyuna sızdırdığını ve bu durumun CHP'yi olumsuz etkilediğini dile getirdi. Sarıgül, "Bu partimizin kültüründe ve geleneğinde yoktur. Bu kaos CHP’mizi yıpratır. Cumhuriyet Halk Partisi’nde şu anda bir genel başkan arayışı yoktur. Bizim bir genel başkanımız var" değerlendirmesinde bulundu.

"KILIÇDAROĞLU 1,5 PUAN DAHA ALSA KAZANIYORDU"

CHP'de bir genel başkan arayışı olmadığını iddia eden ve seçimi kaybetmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı bir lider olduğunu öne süren Sarıgül, "Kılıçdaroğlu, 1,5 puan daha fazla alsaydı, bugün karşısında olanlar diyeceklerdi ki ‘bravo tebrik ediyorum, hayatında bir araya gelmeyen grupları bir araya getirdiniz’ diyeceklerdi. Onlar hangi çalışmayı yapmak istedi genel başkanımız engel oldu" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası "değişim" tartışmalarının ardından CHP Genel Başkanlığı için aday olabileceğini belirten Özgür Özel, "Partinin tekrar yenilgi yaşamaması için her göreve talibim" ifadesini kullanmıştı.

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