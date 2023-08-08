CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Zeki Bilgin partisinden istifa etti. Bilgin, gündeme düşen istifa haberinin doğru ama Demokratik Parti'ye geçiyor haberlerinin de asılsız olduğunu açıkladı.

CHP'li Belediye Başkanı partisinden istifa etti

Mustafa Temiz / Yeniçağ-Manisa

Zeki Bilgin "Ben Saruhanlı ilçesine CHP'li bir belediyenin sosyal belediyecilik hizmetlerini yapmaya çaba gösteriyorum. Bugüne kadar Saruhanlı ilçemize ve hemşerilerime sunduğum hizmetler ortada. Mevcut CHP Saruhanlı İlçe Başkanı, parti meclis üyeleri arasında sürekli hizipleşmeyi körükleyip, parti içi ve belediye meclisinde gruplaşmalar ortaya çıkardı. Ben 25 yıldır CHP'de siyasi mücadele eden biriyim. Soğuttular, son süreçte Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu da il delegelerine ve parti yönetimlerine varıncaya kadar delege ve partililerin iradesini yok sayarak çeşitli müdahalelerde bulundu. Kendisiyle sert bir tartışma yaşadık. Bunun ardından partimden istifa ettiğime dair dilekçeyi yazıp Manisa İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne arz ettim. Bu tür müdahaleler şevkimizi kırdı benle birlikte emeği çabası ve mücadelesi olan insanlara demokratik bir yaklaşım beklentisi içindeyken gerek ilçe başkanı gerekse milletvekilinin yaptığı müdahaleler bizim siyaset yapma anlayışımıza ters gelen şeyler, dolayısıyla buna bir tepki göstermek için partimden istifa etme çıkışını yaptım" dedi.

Bilgin, siyasi kulislerde kendisinin Demokrat Parti'ye geçeceğine dair yapılan konuşmaları da yalanladı. "Ben 25 yıldır evim olarak gördüğüm CHP dışında hiçbir çatının altında siyaset yapmam ve ömrüm boyunca da yapmayacağım" dedi.

DEĞİŞİM SANCISI MANİSA'DA DA HİSSEDİLİYOR

Manisa İl Başkanlığı'nın istifalarla düşürülmesi ve yeni genel merkez ataması ile CHP İl Başkanlığı'na Ali Kuyumcu isminin getirilmesi ve yine siyasi kulislerdeki iddialara göre Manisa il yönetiminin düşürülmesinin Manisa Milletvekili ve CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'in seçimlerde milletvekilliği listeleri sıralamalarına ve il yöneticilerinin kimler olacağına müdahale etmesine varan ve delege iradesini yok sayan davranışları nedeniyle olduğu da konuşulurken, Zeki Bilgin'in de partisinden istifa etmesi Manisa 'da gündem olmaya devam ediyor.

ZEKİ BİLGİN'İN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin'in istifasının hem CHP Manisa İl Başkanlığı hem de CHP Genel Merkezi tarafından kabul edilmediği ve Bilgin ile üst düzey parti yöneticilerinin görüşmelerini sürdürdüğü de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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