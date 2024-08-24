Mustafa Sarıgül'den tepki: "Türkiye'de gençlerimizi kazıklıyorlar"

Hande Karacan
Mustafa Sarıgül'den tepki: "Türkiye'de gençlerimizi kazıklıyorlar"

Almanya’da bir kahve zincirinden aldığı kahvenin fiyatını Türkiye’deki fiyatlarla karşılaştıran Mustafa Sarıgül, Türkiye’de fiyatların daha pahalı olduğunu fark edince tepki gösterdi.

Mustafa Sarıgül, Almanya ziyareti sırasında bir kahve zincirinden aldığı kahvenin fiyatını, Türkiye’deki fiyatlarla karşılaştırdığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Sarıgül, aynı kahvenin Türkiye’de daha pahalı olduğunu görünce sert bir tepki gösterdi.

Sarıgül, videosunda “Almanya’dan geldim, fiyatlara baktım, Türkiye’deki fiyatlara baktım. Bizim gençlerimizi kazıklıyorlar” diyerek, Türkiye’deki kahve fiyatlarının yüksekliğine dikkat çekti. Bu açıklama, özellikle gençler arasında büyük yankı uyandırdı ve video kısa sürede viral oldu.

ekran-resmi-2024-08-24-16-21-31.png

Sosyal medyada hızla yayılan videoda Sarıgül’ün, Türkiye’deki yüksek fiyatlara karşı tepkisi geniş kitleler tarafından paylaşıldı ve tartışıldı. Pek çok kullanıcı, Sarıgül’ün tespitine katılarak Türkiye’deki yaşam maliyetlerinin artışı konusunda endişelerini dile getirdi.

ekran-resmi-2024-08-24-16-21-25.png

Sarıgül’ün kahve fiyatları üzerinden yaptığı bu eleştiri, Türkiye’deki ekonomik koşulların ve pahalılığın gündeme gelmesine neden oldu. Özellikle genç kesim, Sarıgül’ün ifadelerine destek vererek, yaşam maliyetlerinin yüksekliğinden şikayet etti. Bu video, Türkiye’deki ekonomik koşullar ve tüketici fiyatları üzerine yeni bir tartışma başlattı.

Öne Çıkanlar
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Babanız Kerem anneniz Eylem ise birini öldürebilirsiniz adınız Dilruba ise eleştiremezsiniz bile!
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
Borsa hareketlendi. SPK'dan 2 şirketin ilk halka arzına onay
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
İstanbulkart öğrenci indiriminde flaş gelişme. 30 yaş sınırı getirilmişti
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Son Haberler
Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir' Yaşam
Müze görevlisinden poz veren gençlere güldüren anons: 'Peyniiiir'
Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı Spor
Fenerbahçe Rizespor maçına saatler kala yıkıldı
İki ülkenin diplomatları birbirine girdi. Arkasından tutup yere fırlattı Dünya
İki ülkenin diplomatları birbirine girdi. Arkasından tutup yere fırlattı
Juventus'tan 38 milyon euro'luk transfer Spor
Juventus'tan 38 milyon euro'luk transfer
Yeni dizi için Türkiye'ye döndü Magazin
Yeni dizi için Türkiye'ye döndü
Hırsızlığı iş yeri sahibinin dikkati önledi Yaşam
Hırsızlığı iş yeri sahibinin dikkati önledi