İstek şarkı cinayetinde karar açıklandı

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar İlker Karakaş ve Ali Gündüz'e 25'er yıl hapis cezası verdi. İki sanığın öldürme kastı ile hareket ettikleri belirtildi.

Davanın diğer sanıkları Semih Soyalp, Gözde Gündüz ve Jale Erber'in ise beraatine karar verildi.

MÜZİSYEN ONUR ŞENER CİNAYETİ

Ankara Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianameye göre, sanıklar İlker Karakaş, Ali Gündüz, Semih Soyalp, Jale Erberk ve Gözde Gündüz olayın yaşandığı 2 Ekim 2022'de Çayyolu Mutlukent Mahallesi'ndeki eğlence mekanına gitti.



Müzik programı saat 01.00'de biten maktul Onur Şener, bir arkadaşının doğum günü nedeniyle yeniden sahneye gelerek, orkestra ekibi olmadan şarkı söylemeye devam etti. Bu sırada sanıklardan Karakaş sahneye gelerek Şener ile tartışmaya başladı. Eğlence merkezindeki diğer müşteriler, ikili arasında kavga çıkmasına engel oldu.



Bunun üzerine Karakaş ve diğer sanıklar bardaklarıyla dışarı çıktı. Bir süre sonra iş yerinden ayrılan Şener ve sanıkların ikinci kez tartışmaları kavgaya dönüştü. Kırık cam bardakla boynundan yaralan Şener olay yerinde hayatını kaybetti.