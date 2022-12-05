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Katledilen müzisyen Onur Şener'in adı Çankaya'da bir parka verildi

Ankara’da, sahne aldığı eğlence mekanında ‘istek şarkı’ çalmadı diye öldürülen müzisyen Onur Şener’in adı Çankaya’da yeni yapılan bir parka verildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 23:14
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Katledilen müzisyen Onur Şener'in adı Çankaya'da bir parka verildi

Katledilen müzisyen Onur Şener'in adı Çankaya'da bir parka verildi
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Çankaya Belediyesi, Alacaatlı Mahallesi’nde yapılan ve kısa süre sonra hizmete açılacak parka ‘Onur Şener’ isminin verildiğini açıkladı.

Alacaatlı Mahallesi 4982. Cadde üzerinde, 3 bin 778 metrekare alana sahip parkın 2 bin 630 metrekaresinin yeşil alandan oluştuğu belirtildi.

Ayrıca, Çankaya Belediyesi tarafından Çayyolu’nda Onur Şener Hatıra Ormanı oluşturulduğu, Şener’in ailesinin yanı sıra TED Ankara Koleji Mezunları, Çayyolu Semt Meclisi ve Çukurca Leo Kulübü üyelerinin fidan dikimi yaptığı ifade edildi.

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