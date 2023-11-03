Müzisyenin evine baltayla saldırdı

Ateş etti yargılandığı davadan ceza alınca soluğu komşusunun evinin önünde aldı. Bu sefer elinde balta vardı. Müzisyen komşusunun evine böyle saldırdı. O anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYNAK: DHA
Müzisyenin evine baltayla saldırdı

Komşusuyla tartışan adam pompalı tüfeğini aldı. Müzisyen komşunun evine ateş etti. Jandarma devreye girdi, zanlı yargılandı. Ceza alınca, "Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Biz gideriz ormana, hey ormana" şarkısını hatırlatırcasına komşusunun evine dayandı. Elindeki baltayla cam balkona peş peşe saldırdı.

MÜZİSYEN KOMŞUSUNUN EVİNE İKİNCİ KEZ SALDIRDI

İzmirin Foça ilçesinde Arif Serdar K. (68), daha önce mahkemelik olduğu komşusu 'Buzuki Niko' olarak bilinen müzisyen Niko Necdet Keresteci'ye (40) pompalı tüfekle ateş açıp, küfür ve hakaretler yağdırdı. Keresteci'nin şikayetçi olduğu Arif Serdar K., ifadesi sonrası bu kez balta ile gelip, müzisyenin evine saldırdı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Atatürk Mahallesi Kültür Sitesi'nde oturan Arif Serdar K. ile yan komşusu Olcay A., 20 Eylül 2020'de, 'Buzuki Niko' olarak bilinen eğlence mekanlarında müzisyenlik yapan Niko Necdet Keresteci ile tartıştı. İddiaya göre; tartışma, 2 komşunun Keresteci ve ailesi hakkında olumsuz konuşması ile başladı. Çıkan kavgada Olcay A., bıçakla, Arif Serdar K. ise balta benzeri bir aletle Keresteci'ye saldırdı; arbede çıktı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edilirken, taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Olaya ilişkin Foça 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, geçen aralık ayında karar çıktı. Arif Serdar K. ile Olcay A. 'silahla tehdit' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı; hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olcay A. ayrıca 'basit yaralama' ve 'hakaret' suçlarından da ceza aldı. Mağdur-sanık Niko Necdet Keresteci ise 'basit yaralama' suçundan 1680 lira para cezasına çarptırıldı ve hükmün açıklanmasının geri bırakıldı.

BU KEZ DE MÜZİSYEN KOMŞUSUNUN EVİNE BALTAYLA GELDİ

Arif Serdar K. ile Niko Necdet Keresteci, 17 Ekim'de yeniden tartıştı. İddiaya göre; Arif Serdar K., Keresteci'ye pompalı tüfekle ateş açıp, küfür ve hakaretler yağdırdı. Aile, durumu jandarmaya bildirdi. Keresteci ailesi Arif Serdar K.'den şikayetçi oldu. Arif Serdar K. ifadesinde domuzlara ateş ettiğini söyledi. Taraflar, ifadeleri sonrası evlerine döndü. Arif Serdar K., bu kez sabah saatlerinde elinde balta ile gelip, hakaretler yağdırdıktan sonra Keresteci'nin evine saldırdı. Olay sırasında evde olmayan Keresteci ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izleyip, bir kez daha Arif Serdar K.'den şikayetçi oldu.

Her 2 olay da güvenlik kameralarına yansıdı. İlk olayın görüntülerinde; Arif Serdar K'nin Keresteci'ye yönelik küfür ve hakaretleri ile tüfek sesi yer aldı. İkinci olayda ise Arif Serdar K.'nin hakaretler savurduktan sonra balta ile eve zarar verdiği görüntülendi.

'HUKUKİ MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Keresteci'nin avukatı Yavuz Efe Arıcıoğlu, "Sadece müvekkilim değil; site sakinlerinin büyük bir kısmı kuvvetli tehlike altındadır. İlgili şahıs, neredeyse tüm site sakinlerini sindirmeye çalışmaktadır. 3 yıl kadar önce yaşanan olayda da müvekkilime baltayla saldırmış, yaralama, silahla tehdit suçlarından ceza almış olan bu şahıs, dava süresince de saldırgan tutumundan bir an olsun vazgeçmemiştir. Geldiğimiz son noktada ise eylemleri daha da korkunç bir hal almış, müvekkilime pompalı tüfekle saldırıda bulunmuştur. Karakolda gözaltı işlemlerinden sonra serbest bırakılan bu şahıs, ne yazık ki evine döndüğü gibi korkunç saldırılarına ve eylemlerine devam etmiştir. Ceza hukukumuza göre, tutuklama bir koruma tedbiridir. Hem adaletin tecellisini sağlamak hem de kişilerin hukuksuz eylemlerine devam etmemesi için getirilen bir mekanizmadır. Müvekkilim ölümle burun buruna yaşamaktayken; bu gibi durumlarda uygulanmayacaksa ne zaman uygulanacağı tarafımızca merak konusudur. O fişeklerden birisi, müvekkile isabet ettikten sonra gelecek olan tutuklamanın faydasızlığı ise aşikardır. Haklı hukuk mücadelemizi kanuni bir sonuç elde edene kadar sürdüreceğiz" dedi.

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