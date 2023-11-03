KYK yurdundaki asansör faciasındaki ölüme tepki ‘provokasyon’ oldu. Bakan ‘Siyasi rant’ dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Aydın’da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili de konuşan Bak, asansörün bakım ve kontrolünün yapıldığını savundu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakanlığa bağlı tüm tesislerde her ay periyodik bakımlar yapıldığını ifada eden Bak, Zeren’in yaşamını yitirmesine neden olan facianın yaşandığı asansörün son bakım tarihinin ise 16 Ekim olduğunu bildirdi. Asansörün bakımlarının yapıldığına yönelik tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğunu belirten Bak, “Olay artık adli makamlardadır” dedi.

SİYASİ RANT

Bakan Bak, Zeren’in ölümünün kamuoyunda yarattığı infialin ardından gösterilen tepkileri de “Provokasyon” olarak değerlendirdi. Bak, ihmaller zincirinin ardından üç kat aşağıya kayan KYK yurdu asansöründe yaşananların siyasi rant devşirmek amaçlı suiistimal edildiğini de öne sürdü. Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

KARANLIK TUZAKLAR

Bak öte yandan, Zeren’in babasının, “Devlet çocuğuma bakamadı” sözlerini yok sayarak, şunları kaydetti:

“Ailemizi ziyaret ettik, acımızı paylaştık. Ailemizin bu olayın provoke edilmemesi yönünde bir beyanı var. Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum, ‘Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime, abileri olarak sesleniyorum kötü insanların emellerine alet olmasınlar.’ Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir arkadaşlar. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar.”