KYK yurdundaki asansör faciasındaki ölüme tepki ‘provokasyon’ oldu. Bakan ‘Siyasi rant’ dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın’daki KYK yurdundaki asansör faciasında Zeren Ertaş’ın ölümüne gösterilen tepkilerin ‘Siyasi rant’ olduğunu savundu. Bakan Bak, “Olay artık adli makamlardadır” dedi.

KYK yurdundaki asansör faciasındaki ölüme tepki ‘provokasyon’ oldu. Bakan ‘Siyasi rant’ dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bakanlığın 2024 yılı bütçe teklifi görüşmelerinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yaptı. Aydın’da KYK yurdunda yaşanan asansör faciasında yaşamını yitiren 22 yaşındaki Zeren Ertaş’ın ölümüyle ilgili de konuşan Bak, asansörün bakım ve kontrolünün yapıldığını savundu.

Birgün gazetesinden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Bakanlığa bağlı tüm tesislerde her ay periyodik bakımlar yapıldığını ifada eden Bak, Zeren’in yaşamını yitirmesine neden olan facianın yaşandığı asansörün son bakım tarihinin ise 16 Ekim olduğunu bildirdi. Asansörün bakımlarının yapıldığına yönelik tüm bilgi ve belgelerin mevcut olduğunu belirten Bak, “Olay artık adli makamlardadır” dedi.

SİYASİ RANT

Bakan Bak, Zeren’in ölümünün kamuoyunda yarattığı infialin ardından gösterilen tepkileri de “Provokasyon” olarak değerlendirdi. Bak, ihmaller zincirinin ardından üç kat aşağıya kayan KYK yurdu asansöründe yaşananların siyasi rant devşirmek amaçlı suiistimal edildiğini de öne sürdü. Gençlik ve Spor Bakanı Bak’ın sözlerine muhalefet milletvekilleri tepki gösterdi.

KARANLIK TUZAKLAR

Bak öte yandan, Zeren’in babasının, “Devlet çocuğuma bakamadı” sözlerini yok sayarak, şunları kaydetti:

“Ailemizi ziyaret ettik, acımızı paylaştık. Ailemizin bu olayın provoke edilmemesi yönünde bir beyanı var. Zeren kızımızın babası Akın Bey’in sözlerini ve ricasını ayniyle paylaşmak istiyorum, ‘Devletimiz merhametli yüzünü gösterdi, şimdi adaletli yüzünü göstermesini bekliyoruz. Yurtlardaki kardeşlerime, abileri olarak sesleniyorum kötü insanların emellerine alet olmasınlar.’ Sorumlular adalet önünde mutlaka hesap verecektir arkadaşlar. Böyle bir acıyı kimsenin kötü emellerine alet etmesine izin vermeyeceğiz. Karanlık tuzaklarına öğrencilerimizi çekmeye çalışanlar da asla muvaffak olamayacaklar.”

İlgili Haberler
İnşaat halindeki KYK yurduna öğrencileri yerleştirdiler: Şans eseri yerleştiğimiz devlet yurdunda ölebiliriz
Asansör faciasında ölen kızın babası Erdoğan’la görüştü. Erdoğan Protestocu öğrencilere destek verilmemesini istedi
Öğrencilere “Korkuyorsan asansöre binme” diyen KYK müdürü TÜGVA yöneticisi çıktı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove... Eppur si Muove ne demektir? Orhan Can yazdı
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Fenerbahçe Hatayspor maçının hakeminden son dakika açıklaması Spor
Fenerbahçe Hatayspor maçının hakeminden son dakika açıklaması
Arı poleni şifa veriyor Sağlık
Arı poleni şifa veriyor
İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler Dünya
İsrail’in kanlı planı ortaya çıktı. Gazze’yi ikiye bölecekler
Türk dizilerinin başarısı Gündem
Türk dizilerinin başarısı
Döner bıçaklarıyla 2 kişiye saldırıp dehşet saçtılar Gündem
Döner bıçaklarıyla 2 kişiye saldırıp dehşet saçtılar
Rüyada şişe görmek ne demek? Rüyada şişe görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada şişe görmek ne demek? Rüyada şişe görmenin anlamı nedir?
Kuzey ışıklarında olsa çok beğenirdiniz ama burası Türkiye’de bir yer Gündem
Kuzey ışıklarında olsa çok beğenirdiniz ama burası Türkiye’de bir yer