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Jokic'e Mitchell'den övgü yağmuru: Kendisi olağanüstü

Donovan Mitchell, bu sezon MVP'nin en büyük favorisi Nikola Jokic'in olacağını düşünüyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 14:45
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MVP ödülünün en büyük favorisi Jokic

Jokic'e Mitchell'den övgü yağmuru: Kendisi olağanüstü
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Cleveland Cavaliers yıldızı Donovan Mitchell, Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic'in bu sezonun MVP'si olacağını düşündüğünü söyledi.

WİLLİAMSON'DAN JOKİC'E ÖVGÜ
Zion Williamson'ın 'NBA'deki en iyi oyuncu' olarak tanımladığı Jokic'e bir başka övgü de, kendisini bu yılın MVP ödülünün favorisi olarak gösteren Cavs yıldızı Mitchell'dan geldi: "Jokic'in yaptıklarını izliyor musunuz bilmiyorum. Doğrusu çok fena. Şimdiye dek bu ödülü üst üste üç kez kaç kişi kazandı bilmiyorum ama kendisi olağanüstü."

Jokic bu sezon maç başına 33.6 dakikada 24.7 sayı, 11.5 ribaund ve 10.1 asist ortalamaları yakalıyor.

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