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Naci Görür bir partiye oy istedi. Vatandaşlara destekleyin çağrısı yaptı

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür, önümüzdeki seçimlerde vatandaşlara “Partizanlığı bırak, bu sefer gereğini yap” diyerek tavsiyede bulundu.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 09:32
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Naci Görür bir partiye oy isteyerek destekleyin çağrısı yaptı

Naci Görür bir partiye oy istedi. Vatandaşlara destekleyin çağrısı yaptı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde ölü sayısı 41 bini geçti. Yaralı sayısı ise 100 binden fazla. On binlerce bina enkaza dönüştü.

Prof. Dr. Naci Görür, yıllardır yaptığı gibi depremlere hazırlıklı olmak için uyarılarda bulunmayı sürdürüyor.

Görür, son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘imar affı’yla övünmesine dokundurmuş, bir belediye başkanının yönetmeliğe uymadığını kendisine itiraf ettiğini anlatmış, ‘Türklerin çürük tarihin çöplüğüne atılmaması için’ 6 Şubat depreminin milat kabul edilmesi gerektiğini söylemişti.

Görür, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise bu kez ‘sandığı’ işaret etti.

Görür, önümüzdeki seçimlerde oy verirken ‘yaşam hakkı‘nı önemseyen partilerin tercih edilmesi gerektiğini aktardı.

17 Ağustos Gölcük depremini de anımsatan Görür, o gün verilen sözlerin bugün tutulmadığının altını çizerek artık gereğinin yapılmasını istedi.

Görür’ün paylaşımları şöyle:

Sevgili halkıma sesleniyorum: Tam da bu ortamda, yakınlarımız göçük altındayken, acımızı yürekten hissederken ülkene sahip çık. Bir kaç ay sonra seçim olacak, siyasetçiler vaatlerde bulunacak, kendilerini beğendirmeye çalışacaklar, senden oy isteyecekler. Elbette bir partiye gönül vermiş olabilirsin, bir partiyi beğenebilirsin ama her şey siyaset değildir.

Senin, çoluk çocuğunun, torunlarının ve neslinin bu topraklarda ilelebet yaşamasını istiyorsan partizanlığı bırak ve sana deprem konusunda ciddi vaatlerde bulunan, plan ve programı olan ve yaşam hakkını her şeyin üzerinde tutan partiye oy ver.

17 Ağustos Kocaeli depremlerinden sonra o günleri milletçe milat olarak ilan etmiştik. Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak demiştik. Hani ne oldu miladımız? Eğer bu seferde gereğini yapmazsak sorumluluk ve vebalden kurtulamayız. Eğer afetleri gelecekteki canlarımıza ihale etmek istemiyorsanız bu sefer gereğini yapın.

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