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'Cenazeleri yıkayıp kefenleyip teslim ediyoruz' diyen Süleyman Soylu'ya 'Biz yetişemedik diyebilirsiniz ama yalan söylemeyin' dediler

Osmaniye’ye Malatya'dan geldiğini söyleyen bir depremzede, "Biz, depremde hayatını kaybedenleri elbiseyle gömdük. Ama Süleyman Soylu, televizyonda diyor ki 'Biz, cenazeleri yıkıyoruz, numaralandırıyoruz, kefenliyoruz, ondan sonra vatandaşa teslim ediyoruz’. Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 10:54
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Depremzede Soylu'ya tepki gösterdi: Biz yetişemedik diyebilirsiniz ama yalan söylemeyin

'Cenazeleri yıkayıp kefenleyip teslim ediyoruz' diyen Süleyman Soylu'ya 'Biz yetişemedik diyebilirsiniz ama yalan söylemeyin' dediler
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye’de depremzedeleri ziyaret etti.

Osmaniye’ye Malatya'dan geldiğini söyleyen bir depremzede, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Vatandaş, depremde ölenlerin elbiseleriyle gömüldüğünü söyledi. Soylu'nun ifadelerinin doğru olmadığını belirtti.

ANKA'nın haberine göre, depremzedeleri ziyaret ederek başsağlığı dileyen Tunç Soyer, depremden sonra Malatya'dan Osmaniye’ye gelen bir depremzede ile konuştu. Depremzede, Soyer'e şu ifadeleri kullandı:

"Biz, depremde hayatını kaybedenleri elbiseyle gömdük. Ama İçişleri Bakanı Sayın Soylu, çıkmış televizyonda diyor ki "Biz, cenazeleri yıkıyoruz, numaralandırıyoruz, kefenliyoruz, ondan sonra vatandaşa teslim ediyoruz’. Böyle bir şey yok. Hatta ben, basına ulaşmak için çok mücadele ettim. Yalan söylemeyin, doğruları söyleyin. Devlet olarak yetişemeyebilirsiniz, eksiğiniz olabilir. Bunun ayıbı yok. Yani bunu güzel de söyleyebilirsiniz; ‘Arkadaşlar, biz yetişemiyoruz’ diye. Sen askeri çıkarmazsan, sen polisi çıkarmazsan, sen vatandaşı çıkarmazsan ne olacak?

"KİMSE BİZE SAHİP ÇIKMIYOR"

Biz, kaçtık, buraya geldik. Buraya geldik ama burada da açız. Kimse bize sahip çıkmıyor ki. Muhtar diyor ki "Bana bir şey demiyorlar'. Öbürüne gidiyorsun; "Bana bir şey demiyorlar'. Diyeni de susturuyorlar. Basına desen, durumu anlatsan, adam ‘Ben ne yapabilirim abi’ diyor. Yollar kapalı hep. Malatya yerle bir olmuş. Malatya, Elbistan, Doğanşehir neredeyse haritadan silinmiş. Ben kendim Doğanşehirliyim, haritadan silinmiş, ancak gidip sorsan ‘Her şey güllük gülistanlık’ diyecekler. Sen doğruları söylemezsen vatandaş nereden bilsin? Basını susturmaya kalkarsan, onu bunu susturmaya kalkarsan kimse bir şey söylemez. Ben olsam ben de söyleyemem. Konuşanı cezaevine atarsa atsınlar, bizi niye atmıyorlar? Yaşımız 55 olmuş. Siz gofret ve suyla bir hafta geçirebilir misiniz? Soruyorum size. Yarım metre kar var, don var, elektrik yok, telefon çekmiyor. Benim burada akrabalarım arıyor, oğlum arıyor, askere diyor ki "Benim babam asker emeklisi, görev verin’ diyor. Askerin oğluma verdiği cevap ise "Köyde, Doğanşehir’de heyelan oldu, biz de kimseyle irtibat kuramıyoruz’. Bu askerin söyleyeceği bir söz mü? Askerin demesi lazım ki ‘Kardeşim, tamam elektrik yok, su yok, telefonlar çekmiyor, eksiğimiz var ama korkmayın’ demesi gerekiyor. Bunların hiçbiri gündeme gelmiyor."

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