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Erdoğan seçim için o tarihte ısrarcı. İktidar depremzedeler için çözüm arayışında

Erdoğan’ın seçim için 14 Mayıs’ta ısrar ettiği ileri sürülürken iktidarın üzerinde çalıştığı formüle göre göç eden depremzedelerin geçici ikametgah belgesiyle kendi ili için oy kullanabilmesi planlanıyor.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 21:15
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Erdoğan'ın ısrarcı olduğu seçim tarihi için iktidar çözüm arayışında

Erdoğan seçim için o tarihte ısrarcı. İktidar depremzedeler için çözüm arayışında
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Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından siyaset seçimlerin ne şekilde ve nasıl yapılacağını tartışıyor.

Cumhruiyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre iktidar kanadı “seçimlerin ertelenmemesi” durumunda “her ile bir sandık” formülü üzerinde çalışıyor. Buna göre depremden etkilenen 10 ilden zorunlu olarak göç eden yurttaşlar, “Bulundukları ilde, nüfusa kayıtlı olduğu iller için örneğin Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş gibi iller için oy kullanabilecek.” 

Depremlerin ardından seçimlerin 18 Haziran’a ertelenmesini isteyenler var ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta “ısrarcı olduğu” ileri sürülüyor. 

MERNİS ÜZERİNDEN NÜFUS SAYIMI YAPILACAK

Siyasette seçimlerin nasıl yapılacağı, seçmen kütüklerinin nasıl oluşturulacağı tartışılıyor. Ancak önce depremden etkilenen 10 il için Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) üzerinden nüfus sayımı yapılacak.

Başta Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman illerinde yaşanan ölümlerin sayıca çokluğu baz alınarak, bu ölümlerin MERNİS’e işleneceği ve depremden etkilenen 10 ilin nüfus kaydının sayısal olarak ortaya çıkarılacağı belirtilirken, bu nüfus üzerinden de milletvekili dağılımının YSK’ce yeniden belirleneceği dile getiriliyor.

MİLLETVEKİLİ SAYILARI DEĞİŞEBİLİR

Buna göre bazı illerde “milletvekili sayılarında değişimlerin olabileceği” de kaydedilirken YSK’nin seçim takvimini belirlemeden yaklaşık 4.5 gün önce illerin milletvekili dağılımını açıklayacağına dikkat çekiliyor. Dağılım sonrasında da deprem nedeniyle kendi illerinden Türkiye’deki diğer illere zorunlu olarak göç eden depremzedeler için “geçici ikametgâh belgesinin oluşturulacağı” ifade ediliyor.  

‘YURT DIŞI SANDIK’ İDDİASI

Muhalefet, seçimler için “yurtdışı sandık uygulamasının olabileceğini” de öne sürmüştü. Ancak iktidar kanadı, her ilin milletvekili seçebilmesi için “yurt dışı sandık uygulamasının zor göründüğünü” belirtiyor. Bunun en önemli nedeninin de yurtdışında kullanılan oyların sonuçlarının tüm Türkiye üzerine dağılımının yapılması olduğu kaydediliyor. Bunun yerine de “her ilde depremzedelerin kendi illeri için oy kullanabileceği bir merkez ve o merkezdeki sandıklardan çıkan oyların ayrı tasniflenerek, o il için belirleyici olabilmesinin temsil açısından daha demokratik olacağı” kaydediliyor. 

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