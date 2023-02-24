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AKP'nin seçim planı sızdı

AKP’nin “seçimler 14 Mayıs’ta” diyeceği ancak 6’lı masayı köşeye sıkıştırmak için son ana kadar bekleyeceği iddia edildi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:27
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AKP'nin seçim planı sızdı

AKP'nin seçim planı sızdı
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AKP’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, partili bazı kurmayların katıldığı toplantıda “seçim hazırlıkları” gündeme geldi.

“Seçim tarihinin 14 Mayıs olması konusunda görüş birliği olduğu” ifade edilirken, toplantıda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “sık sık bakanları arayarak talimatlar verdiği” ileri sürüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bu kapsamda Erdoğan’ın, Çevre Bakanı Murat Kurum’a, “depremden etkilenen illerde hızlıca öncelikle konteyner kentler kurulması ve ardından konut çalışmalarının hızlandırılması yönünde” talimat verdiği belirtilirken “kentlerin yeniden yapılandırılmasına yönelik projelerin de partinin seçim beyannamesinde yer alacağı” ifade ediliyor. Bu kapsamda iktidar, daha önce açıkladığı “Yeter, söz milletin” sloganını değiştirecek, “Büyük Türkiye’yi İnşa Süreci: Türkiye Yüzyılı Dayanışması” teması üzerinde duracak. Bu tema için kullanılacak slogan da “Hemen şimdi” olacak.

AKP’de seçim çalışmaları hızlandı ancak kulislerde, Erdoğan’ın seçim tarihi ve Meclis’i ne zaman fesh edeceği ile ilgili açıklamayı “son ana kadar bekleteceği” belirtiliyor. Bunun en önemli nedenlerinden birinin “2 Mart’ta bir araya gelecek 6’lı masayı köşeye sıkıştırmak olduğu” dillendiriliyor.
 

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