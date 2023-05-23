Naci Görür bölge belirterek deprem uyarısı yaptı: Yöneticilerimiz dikkatli olmalıdır

Ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş ve Adana depremlerin ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Naci Görür bölge belirterek deprem uyarısı yaptı: Yöneticilerimiz dikkatli olmalıdır

Bilim Akademisi Üyesi, ünlü deprem bilimci Naci Görür, sosyal medya hesabından son günlerde Kahramanmaraş ve Adana’da meydana gelen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“ADANA HAVZASINA DOĞRU DEPREM BU BÖLGEDEN İLERLEYECEK”

Paylaşımında “Çok sayıda takipçim, son günlerde Göksun, Hacıkodal, Kazandere, Topallar, vb. bulunduğu bölgedeki depremler hakkında ısrarla sorular soruyorlar” diye Görür, şu ifadeleri kullandı:

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“Bu bölgede daha 24 saat geçmeden 4'ler mertebesinde 3 deprem oldu. Depremler Savrun Fayı ile ilgili. Tahminime göre, Adana Havzası’na doğru deprem bu bölgeden itibaren ilerleyecek. Benzer bir gelişimi Gaziantep/ Pazarcık'ta da görmüştük. Özellikle yöneticilerimiz Savrun güzergahında dikkatli olmalıdır”

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