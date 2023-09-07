Kırklareli’ndeki sel felaketinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kırklareli’nde selde kayıp 5 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Selde hayatını kaybedenlerin ve kayıp kişinin isimleri belirlendi.

KAYNAK: İHA
Kırklareli’ndeki sel felaketinde ölenlerin kimlikleri belli oldu

Kırklareli’nde 3 gün önce meydana gelen selde, longoz ormanlarına yakın bölgedeki bungalov evler metrelerce sürüklenmişti. Yerleşime kapalı alan olduğu öne sürülen bungalov evlerde tatilci olarak kaldıkları belirlenen 6 kişi sele kapılırken, yaklaşık bin kişi ile başlatılan arama kurtarma çalışmaları 3. gününde de devam ediyor.

SELDE ÖLENLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Şu ana kadar Doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, Ümit Solmaz ve emekli Öğretmen Raile Şimşek’in cansız bedenine ulaşılırken, Raila Şimşek’in hala kayıp olan eşi emekli Öğretmen Ahmet Baki Şimşek’i arama çalışmaları sürüyor. Emekli öğretmen çiftin oğlu Kerem Şimşek ise selde yaralı olarak bulundu.

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yaralı olarak kurtarılan 3 hastamızdan Kerem Şimşek, yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Daha önce Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Mila ve babası Hüseyin Duman’ın genel durumları iyi. Bugün taburcu olmaları planlanıyor. Kayıplarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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