Rusya Merkez Bankası faiz hamlesine hazırlanıyor

Kaynak: AA
Rusya Merkez Bankası faiz hamlesine hazırlanıyor
Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullin'dan faiz açıklaması. Nabiullin, yaptığı açıklamada faizle ilgili konuştu ve “Görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullin flaş açıklama. Nabiullina, Rusya Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 16 seviyesinde sabit tutma kararının ardından açıklamalarda bulundu.

Faiz oranında indirimin kademeli olacağını belirten Nabiullina, enflasyonun hızlı şekilde yavaşladığını ifade etti. Enflasyonun kademeli olarak soğuması beklediklerini anlatana Rusya Merkez Bankas Başkanı Nabiullina, faiz indiriminin yumuşak ve ardışık adımlarla yapacaklarını kaydetti.

Faiz indiriminin ilk ne zaman başlayabileceklerini görüştüklerini söyleyen Merkez Bankası Başkanı "görüşler oldukça çeşitli ancak çoğunluk bu yılın ikinci yarısında gerçekleşeceğini düşünüyor.” dedi.

Rus ekonomisinin resesyon tehlikesinden uzak olduğunu açıklayan Nabiullina, Rusya’daki ihracatçı şirketlere yönelik döviz satma zorunluluğuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Nabiullina, "Bize göre, döviz kurunun istikrara kavuşturulması amacıyla alınan bu tedbirin önemi, diğer tedbirlere göre önemli ölçüde küçüktür.” şeklinde konuştu.

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