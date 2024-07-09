Nagehan Alçı yeni sevgilisini açıkladı

Son zamanlarda medyada en çok konuşulan isimlerden Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı arasında geçen olaylar gündemde kalmaya devam ediyor.

Boşanma davasından yan yana çıkan Nagehan Alçı Rasim Ozan Kütahyalı arasındaki mesajlar ve Alçı’nın Kütahyalı’dan şiddet gördüğü iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

NAGEHAN ALÇI YENİ SEVGİLİSİNİ DUYURDU

Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı hem evliliğiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı hem de yeni sevgilisini açıkladı.

Alçı “Şu anda görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat ve Rasim bunu öğrendikten sonra işi başka bir boyutu da.. daha da çirkinleşti.” İfadelerini kullandı.

Nagehan Alçı programda şunları dedi:

Şu anda görüştüğüm biri var. Yabancı bir diplomat ve Rasim bunu öğrendikten sonra işi başka bir boyutu da.. daha da çirkinleşti. Yani güya liberalim ben diyen adam kendine 4-5 tane telefon numarası almış kendini polis memuru olarak lanse ederek oraya buraya mesajlar atmış benimle ilgili

Ben de yabancı bir diplomatla beraberim eğer bu bir suçsa. Ben boşanmış bir insanım. Annemle de çocuklarımla da tanıştırdım. Yıllarca yaşadığım bu abustan sonra belki de ilk defa biraz kendimi mutlu hissettim.

İlk defa çocukların dışında biraz insanca bir şekilde iyiye inanamaya başladım.Beni hep bununla tehdit etmeye çalıştı ama buradan tekrar söylüyorum. … biz bunları mahkemeye sunduk. Paşalara, milliyetçi ülkücü diye bilinen gazetecilere, medya yöneticilerine duyduğum kadar siyasetçilere kendini polis memuru olarak tanıtarak Benim bir Yunan ajanı olduğum Yunan devletine hizmet ettiğim aynı zamanda PKK sempatizanı olduğum… benim görüştüğüm diplomatı ismini ve fotoğraflarını göndererek onun bit Türk düşmanı olduğunu, her yerde Türklere küfür ettiğini… alanen yalan iftiraları her yere saldığı…

NE OLMUŞTU?

Boşanan Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütaylı arasındaki mesajlar ortaya çıkmış ve gündemi sallamıştı. Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı görülmüştü.

Mesajda "loser insan", "loser yaratık", "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil",

-"hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "onurlu ol, gururlu ol",

-"Nagehan sen idiotsun, salaksın", "ruhen çirkin bir insansın”, “için çürümüş, bunamış, bunak",

-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerinin olduğu ortaya çıkmıştı.