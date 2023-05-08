Nagehan Alçı yüzüne karşı söylenen bu sözlere ne yaptı? 'Rasim’in videolarını gördün mü Nagehan? Montaj montaj' dendi

CHP mitinginde vatandaşlara el sallayan gazeteci Nagehan Alçı bir vatandaşın kendisine seslenmesi üzerine o yöne kafasını çevirdi ve vatandaşın ne dediğini anlamaya çalıştı.

Vatandaşın “Rasim’in videolarını gördün mü Nagehan? Montaj montaj" diye bağırmasının ardından suratı düşen Alçı kafasını çevirerek başka yöne baktı.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın, Ankara'da Okşan isimli trans bir bireyle birlikte olduğu öne sürülmüştü.

KÜTAHYALI KENDİNİ SAVUNMUŞTU

Fotoğraftaki kişinin kendisi olmadığını ifade eden Rasim Ozan Kütahyalı, "FETÖ'nün p.rno arşivinden beni andıran birini bulup 17 Aralık 2013'te piyasaya sürdüğü '2.5 litre kola ve puro içen gey sözde ROK' videosu yine piyasaya sürülmüş :) 10 sene geçti hala aynı fake FETÖ üretimi video. Bari yeni iftiralar üretin de biraz daha inandırıcı olsun yahu" ifadelerini kullanmıştı.