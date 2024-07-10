Nagehan Alçı’nın eski defterleri açıldı. Ramiz Paşa'yla tartışmasını yayınladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Nagehan Alçı’nın eski defterleri açıldı. Ramiz Paşa'yla tartışmasını yayınladılar

Yeni sevgilisinin Yunanistanlı istihbaratçı diplomat olduğu ileri sürülen Nagehan Alçı'nın geçtiğimiz senelerde Ramiz İlker'le tartışması tekrar gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanmalarının ardından başlayan olaylar gündemden düşmüyor. En son yeni sevgilisinin Yunanistanlı bir diplomat ve istihbaratçı olduğu iddia edilmişti.

Beyaz TV’de yayınlana Med-Cezir programında Nagehan Alçı ve ve Emekli Tuğgeneral Ramiz İlker’in tartışması tekrar gündeme gelerek paylaşıldı.

Programda Ramiz Paşa’nın Alçı’ya art arda hakaretler yağdırdı iddia edilmişti. Ramiz İlker’in Nagehan Alçı'dan "Bu kadın" diye bahsederek bazı suçlamalarda bulunmuştu.

İddialara göre, Ramiz paşa “Nagehan Alçı önlüksüz PKK'lıdır. Ordu düşmanı, asker düşmanı, Atatürk düşmanıdır. Ben o kadını muhattaba almam” demişti.

Ramiz Paşa’ya soru sormak isteyen Alçı neye uğradığını şaşırmıştı. Videoda Ramiz İlker’in Alçı’nın sözlerini keserek Latif Şimşek’e “Ben seninle konuşuyorum o kadını muhattaba almıyorum. Önlüksüz PKK’lıdır o kadın, milliyetçi düşmanı, asker düşmanı, ordu düşmanı, Atatürk düşmanıdır. “ dediği duyuluyor.

Suçlamalarına devam eden Ramiz Paşa’nın devamında sözleri pek anlaşılmıyor. Alçı’nın yeni sevgilisinin Yunan bir istihbaratçı diplomat olduğu ileri sürülmesinin ardından video tekrar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl eşi Ramiz Ozan Kütahyalı’dan boşanan Nagehan Alçı şiddetli geçimsizlik olduğunu iddia etmişti.

Alçı katıldığı yayında eski evliliği hakkında açıklamalar yapması ve gördüğü şiddeti X hesabından paylaşması gündem olmuştu.

Çiftin arasındaki hakaret dolu mesajlar da viral olmuştu. Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı bir sevgilisi olduğunu iddia etti.

Sevgilisinin diplomat olduğunu söylemesinin ardından Alçı’nın yeni sevgilisinin Yunanistanlı istihbaratçı bir diplomat olduğu öne sürüldü.

slisi.jpg

foto2.webp

ko.webp

İlgili Haberler
Nagehan Alçı'nın sevgilisi Yunan istihbaratçı çıktı
Nagehan Alçı'nın Yunanlı gizli aşkının ismi ortaya çıktı. Büyükelçilikte istihbarat görevlisi
Son Haberler
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ölümcül bakteri bulundu. Yeni salgın tehlikesi Sağlık
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde ölümcül bakteri bulundu. Yeni salgın tehlikesi
Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri Gündem
Güneş Çarpmasına Karşı Alınması Gereken Önlemler ve Belirtileri
Belçika’da turuncu alarm Gündem
Belçika’da turuncu alarm
Elektrik aboneliklerinde her şey değişti. Sayaçlar tek tek sökülecek Ekonomi
Elektrik aboneliklerinde her şey değişti. Sayaçlar tek tek sökülecek
Ayşe Ateş'ten Ülkücüleri sarsan açıklama Gündem
Ayşe Ateş'ten Ülkücüleri sarsan açıklama
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı Yerel Haberler
Kütahya'da uyuşturucu operasyonu. 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Cankurtaran karada öldü Gündem
Cankurtaran karada öldü