Nagehan Alçı’nın eski defterleri açıldı. Ramiz Paşa'yla tartışmasını yayınladılar

Rasim Ozan Kütahyalı ile boşanmalarının ardından başlayan olaylar gündemden düşmüyor. En son yeni sevgilisinin Yunanistanlı bir diplomat ve istihbaratçı olduğu iddia edilmişti.

Beyaz TV’de yayınlana Med-Cezir programında Nagehan Alçı ve ve Emekli Tuğgeneral Ramiz İlker’in tartışması tekrar gündeme gelerek paylaşıldı.

Programda Ramiz Paşa’nın Alçı’ya art arda hakaretler yağdırdı iddia edilmişti. Ramiz İlker’in Nagehan Alçı'dan "Bu kadın" diye bahsederek bazı suçlamalarda bulunmuştu.

İddialara göre, Ramiz paşa “Nagehan Alçı önlüksüz PKK'lıdır. Ordu düşmanı, asker düşmanı, Atatürk düşmanıdır. Ben o kadını muhattaba almam” demişti.

Ramiz Paşa’ya soru sormak isteyen Alçı neye uğradığını şaşırmıştı. Videoda Ramiz İlker’in Alçı’nın sözlerini keserek Latif Şimşek’e “Ben seninle konuşuyorum o kadını muhattaba almıyorum. Önlüksüz PKK’lıdır o kadın, milliyetçi düşmanı, asker düşmanı, ordu düşmanı, Atatürk düşmanıdır. “ dediği duyuluyor.

Suçlamalarına devam eden Ramiz Paşa’nın devamında sözleri pek anlaşılmıyor. Alçı’nın yeni sevgilisinin Yunan bir istihbaratçı diplomat olduğu ileri sürülmesinin ardından video tekrar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

Geçen yıl eşi Ramiz Ozan Kütahyalı’dan boşanan Nagehan Alçı şiddetli geçimsizlik olduğunu iddia etmişti.

Alçı katıldığı yayında eski evliliği hakkında açıklamalar yapması ve gördüğü şiddeti X hesabından paylaşması gündem olmuştu.

Çiftin arasındaki hakaret dolu mesajlar da viral olmuştu. Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajda “-"öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" ifadelerini kullandığı ortaya çıkmıştı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü'nün programına katılan Nagehan Alçı bir sevgilisi olduğunu iddia etti.

Sevgilisinin diplomat olduğunu söylemesinin ardından Alçı’nın yeni sevgilisinin Yunanistanlı istihbaratçı bir diplomat olduğu öne sürüldü.