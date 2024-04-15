Yangında saçını kaybeden kız çocuğuna protez saç uygulaması yapıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Yangında saçını kaybeden kız çocuğuna protez saç uygulaması yapıldı
Geçirdiği yangın sonrası saçlarını kaybeden kız çocuğuna protez saç uygulaması yapıldı. İşlem sırasında kuaförde yaşanan duygusal anlar, izleyenlerin kalbine dokundu.

Yangında saçlarını kaybeden bir kız çocuğuna, yaşadığı travmanın etkilerini hafifletmek ve özgüvenini yeniden kazandırmak için saç protezi yapıldı. Protez saç uygulaması, bir kuaför salonunda gerçekleştirildi ve bu süreçte duygusal anlar yaşandı. Protez saçın takıldığı anda kız çocuğunun yüzünde beliren hüzünlü tebessüm izleyenlerin kalplerini dokundu. Saç protezi uygulamasıyla birlikte küçük çocuğunun özgüveninin yeniden inşa edilmesi, ona yeni bir başlangıç ve umut ışığı oldu.

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