Yangında saçını kaybeden kız çocuğuna protez saç uygulaması yapıldı

Yangında saçlarını kaybeden bir kız çocuğuna, yaşadığı travmanın etkilerini hafifletmek ve özgüvenini yeniden kazandırmak için saç protezi yapıldı. Protez saç uygulaması, bir kuaför salonunda gerçekleştirildi ve bu süreçte duygusal anlar yaşandı. Protez saçın takıldığı anda kız çocuğunun yüzünde beliren hüzünlü tebessüm izleyenlerin kalplerini dokundu. Saç protezi uygulamasıyla birlikte küçük çocuğunun özgüveninin yeniden inşa edilmesi, ona yeni bir başlangıç ve umut ışığı oldu.