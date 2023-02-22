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Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor

Napoli'nin yıldızı Osimhen, kariyer sezonunu yaşıyor.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 20:55
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Napoli'nin yıldızı Osimhen'in yıldızı parlıyor

Victor Osimhen kariyer sezonunu yaşıyor
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Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Napoli, fırtına gibi esiyor. Şampiyonlar Ligi grubunu lider bitirmelerinin ardından son 16 turunda Bayer Leverkusen ile karşılaştı. 

Rakibini Victor Osimhen ve Giovanni Di Lorenzo'nun golleriyle mağlup eden Napoli, ikinci maç öncesinde avantajlı skoru elde etti. Karşılaşmada takımının ilk golünü kaydeden Victor Osimhen ise kariyer rekorunu egale etti.

KARİYER REKORUNU EGALE ETTİ
24 yaşındaki forvet, Salzburg karşısındaki golüyle bu sezon 20 gole ulaştı ve kariyerindeki en golcü sezonunu tekrarladı.
Osimhen, Belçika ligi ekibi Charleoi'de oynadığı 2018/19 sezonunda 36 maçta süre alırken 20 gol ve 4 asist kaydetti.
Bu sezon Napoli'de 24 maçta süre alan Osimhen, 20 gol ve 4 asistle oynadı.

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