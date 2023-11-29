Tam bir C vitamini kaynağı olan nar yemesi zahmetli olsa da kış mevsiminin sevilen meyvelerindendir. Narı yiyerek tüketirken kabuklarından yapılan nar kabuğu çayı da sağlığa faydalı olduğu biliniyor. Peki, nar kabuğu çayı nasıl yapılır? Nar kabuğu çayı faydaları neler?

NAR KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Nar kabuklarını bir cam tencereye alıp kaynaması için su ilave edin.

Tencerede suyu 15 dakika kaynattıktan sonra 5 dakika da demlenmesini bekleyin. Kullanım yerine göre sıcaklığa karar verebilirsiniz.

Grip veya soğuk algınlığı söz konusu olduğunda, sıcak tüketilmesi daha sağlıklıdır.

NAR KABUĞU ÇAYININ FAYDALARI NELER?

Bir ilaç gibi, özellikle ağızda enfekte hücrelerin birikmesini önler. Ayrıca dil üzerinde oluşan ve ağız kokusuna neden olan sarı bir tabakanın oluşmasını da engeller.

İçerdiği asitleri pişirirken su ile karışır. Bu asitler yemek borusundan mide ve bağırsaklara kadar tüm sindirim sistemini temizlemeye yardımcı olur. Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler. Aynı zamanda bağırsak florasını da dengeler.

Araştırmalar, prostat kanseri için etkili bir doğal çare olduğunu göstermiştir. Kabukta bulunan aktif metastatik asitler kanser hücresi gelişimini bozar.

Nar kabuğu, kabuğundaki lifler suyla karışırken çayı dolgun tutar. Özellikle kilo vermek isteyenler için ideal bir çaydır. Vücudu tok tutar ve vücudun enerji seviyesini yükseltir.

Flavonoid bakımından zengin nar kabuğu çayı, daha sağlıklı karaciğer fonksiyonu sağlar. Nar kabuğu çayı vücuttaki toksinleri hızla atarak iltihaplanmanın birikmesini önler.

Ödem oluşmasına izin vermez. Kemik ve kas esnekliğini destekler. Vücuttaki sinir hücrelerinin mekanizmalarını güçlendirir.

Nar kabukları sadece yenilebilir değildir. Aynı zamanda banyo suyuna eklendiğinde yağlı diplere neden olan mantarı yok eder. Saç köklerini güçlendirir.

Cilt yüzeyindeki bakteri sayısını azaltarak gözeneklerden toksinlerin daha sağlıklı atılmasını sağlar.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Virüsün ana düşmanıdır. Virüsün akciğerlere inmeden balgam veya idrar yoluyla atılmasına yardımcı olur.

Kaynayan nar kabuklarından 4 su bardağı suyu bir kovaya dökün. Elma sirkesi ekleyin ve ayaklarınızı suya batırın. Vücuttaki kan akışını düzenler.

Ek olarak, nar kabuğu suyu cildi temizlemek için bir toksin görevi görür. Nar kabuğu suyu sivilceleri azaltır ve gözenekleri de temizler. Akne oluşumunu engeller. Ayrıca cildin daha taze ve sağlıklı görünmesini sağlar.