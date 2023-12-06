Japonların ısrarla önerdiği şifa deposu çay ortaya çıktı. Kansere kalkan oluyor

Sarımsak, doğal bir antibiyotik olarak birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde etkili bir besin olarak biliniyor.

Sarımsak, kolesterol ve kan şekeri gibi sağlık sorunlarını düzenlemeye yardımcı olmasıyla dikkat çekti.

Sarımsak çayının ise faydaları dikkatlerden kaçmadı.

Japon doktorlar, sarımsak çayının bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığını ifade etti.

SARIMSAK ÇAYININ FAYDALARI

-Sarımsak çayı, mide sağlığından cilt güzelliğine, bağışıklık sisteminden kalp damar sağlığına kadar pek çok fayda sağlayan bir bitkisel çaydır.

-Sarımsak çayı, sarımsağın antibakteriyel özelliği sayesinde midedeki zararlı bakterileri temizler ve mide rahatsızlıklarını önler. Ayrıca, sarımsak çayı içeren aromatik yağlar, göğüs tıkanıklığını giderir ve gece rahat bir uyku çekmenize yardımcı olur.

-Sarımsak çayı, antioksidan özelliği ile ciltteki mantar, sivilce ve akne gibi sorunları giderir ve cildinizi pürüzsüz ve parlak yapar.

-Sarımsak çayı, yüksek vitamin ve mineral içeriği ile de bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücudu hastalıklara karşı korur. Kış aylarında sık görülen soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde de sarımsak çayı çok etkilidir.

-Sarımsak çayı, saç sağlığı için de harikadır. Sarımsak çayı ile saç diplerine masaj yaparsanız, saç deriniz ve saç kökleriniz canlanır ve saç kırıkları önlenir. Sarımsak çayının buharı ise sinüsleri açar ve sinüzit tedavisine destek olur.

-Sarımsak çayı, gıda zehirlenmesi gibi durumlarda da midenize iyi gelir ve antibiyotik etkisi gösterir. Açık yara, kesik ve iltihaplı bölgeleri iyileştirir ve enfeksiyon riskini azaltır.

-Sarımsak çayı, kalp ve damar sağlığını korur ve kalp krizi riskini düşürür. Kanserli hücrelerin yayılmasını engeller ve Alzheimer hastalığının oluşmasını önler.

-Sarımsak çayı, antioksidan özelliği sayesinde vücuttaki toksinleri atar ve yağ yakımını hızlandırır.

SARIMSAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Sarımsak çayı yapmak için 3 diş sarımsak, 3 parça zencefil ve 1 tatlı kaşığı limon suyu yeterlidir.

Zencefilleri robot ya da havanda toz haline getirin ve 1,5 su bardağı su ile 2-3 dakika kaynatın.

Zencefilleri fazla kaynatmayın, yoksa yararlı maddeleri kaybedersiniz.

3 diş sarımsağı havanda ezin ve zencefilli suya ekleyin.

Sarımsakları ekledikten sonra ocağı kapatın ve kabın üstünü bir bezle örtün. 10 dakika dinlendirin ve süzün.

Bardağınıza limon suyu sıkın ve sarımsak çayınız hazır. Aroması çok keskin gelirse balla tatlandırabilirsiniz.

SARIMSAK ÇAYI NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Günde 3 bardağın üzerinde tüketilmesi bazı rahatsızlıkları tetikleyebileceğinden dolayı sınırlı tüketilmesi tavsiye edildi.

Zayıflamak isteyenlerin bal eklemeden tüketmesi gerektiğinin altı çizildi.