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Bir galaksinin daha sırrı çözüldü

NASA; James Webb teleskobunun, ilk renkli fotoğraflarla Phantom Galaksisi’nin fotoğrafını çekmişti. Galaksiye ait görüntüler ve sırları yayınlandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 12:13
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NASA Phantom Galaksisine ait sırların çözüldüğünü duyurdu

Bir galaksinin daha sırrı çözüldü
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ShiftDelete.net’te yer alan habere göre; NASA, Hubble teleskobu ve birçok gözlemevi ile 10 yıldır Phantom Galaksisi üzerinde çalışıyordu. 

Ortaya çıkan bilgilerde görselin sol tarafında yer alan fotoğraf Hubble tarafından kaydedilen ve 10 yıldır üzerinde çalışılan Phantom Galaksisi. Sağ tarafta ise Webb tarafından kızıl ötesi çekilen yeni fotoğraf keşfedildi.

NASA’nın yaptığı çalışmaların sonucunda iki fotoğraf tek bir karede insan gözünün algılayacağı spektrumlarda birleştirilmiş oldu. Galaksi fotoğraflarda üç boyutlu olarak yayınlandı.

Phantom Galaksisi’ni uzun yıllardır hem Hubble hem de gökbilimciler inceliyordu. Fakat Webb sayesinde evrendeki kozmik bulutun dağılımı ve bunun yakından incelene bilmesi sağlamış oldu.

Hatta Webb’in yalnızca 1.5 aylık süre içerisinde Dünya’ya gönderdiği veriler bile Hubble’ın yıllar süren çalışmalarına denk olacağı belirtildi.

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