NASA ve Çin Ay’da aynı noktaya iniş yapacak. Dünya bu inişten nasıl etkilenecek

Ay’ın güney kutbu, hem NASA hem de Çin’in uzay görevlerini aynı iniş alanına yöneltmesi ve bölgedeki sınırlı sayıdaki kaynağın bir kısmını almaya çalışması ile gündemde.

Kısa bir süre önce NASA, 2025'in sonlarına kadar Ay'a bir erkek ve bir kadın indirmeyi amaçladığını bu doğrultuda da Artemis 3 görevini planladığını duyurmuştu. Ay'ın güney kutbuna yakın 13 iniş bölgesi adayını duyurdu. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden NASA Artemis 3'ün gölgeli bölgelerinde su buzu içerebileceğinden özellikle değerli bir alan olan Ay'ın güney kutbunu hedeflediğini ifade etti. Ay'daki su, roket yakıtı üretimi için kullanılabileceğinden ve Ay'ın Mars gibi daha uzak hedeflere açılan bir kapı olma potansiyelini artırabileceği düşünülerek, buradaki kaynakların gelecekteki uzay araştırmaları için çok önemli olabileceği ifade edildi.

Güney kutbunun kaynaklarından yararlanmak isteyen tek tarafın bu bağlamda NASA olmadığı ortaya çıktı.

Çin'de Journal of Deep Space Exploration tarafından yayınlanan bir makalede, Chang'e-4 ay görevi komutanı Zhang He liderliğindeki bir grup araştırmacı ile güney kutbu yakınında 10 potansiyel iniş noktasını açıkladı. İlk olarak Space News'in bildirdiğine göre, hem NASA hem de Çinli araştırmacılar Shackleton, Haworth ve Nobile kraterlerinin yakınındaki bölgeleri potansiyel iniş bölgeleri olarak hedefledikleri için bazı örtüşmeler tespit edildi. Ancak Çin'in yaklaşan Ay görevi astronotları içermedi. Bunun yerine Chang'e 7, Ay'ın güney kutbunda sıkışıp kalmış olabilecek su buzunu keşfetmek için bir keşif aracı içerecek. Görevin 2024 yılında fırlatılması planlanıyor.

Her iki ülke de 2030'larda Ay'ın güney kutbunda kendi ay üslerini inşa etmeyi hedefliyor ve aralarında herhangi bir potansiyel işbirliği belirtisi bulunmamaktadır.