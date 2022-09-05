5 Eylül 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Teknoloji
  • >
  • NASA ve Çin Ay’da aynı noktaya iniş yapacak. Dünya bu inişten nasıl etkilenecek

NASA ve Çin Ay’da aynı noktaya iniş yapacak. Dünya bu inişten nasıl etkilenecek

NASA tarafından yapılan son açıklamalarda NASA ve Çin'in Ay'da aynı bölgeyi iniş alanı olarak seçme ihtimali görüşülüyor. Bu durumun Dünya açısından önemli sorunlara yol açabileceği ifade edildi.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:00
Takip Et

NASA ve Çin Ay’da aynı noktaya iniş yapacak

NASA ve Çin Ay’da aynı noktaya iniş yapacak. Dünya bu inişten nasıl etkilenecek
+
Aa
-

Ay’ın güney kutbu, hem NASA hem de Çin’in uzay görevlerini aynı iniş alanına yöneltmesi ve bölgedeki sınırlı sayıdaki kaynağın bir kısmını almaya çalışması ile gündemde.

Kısa bir süre önce NASA, 2025'in sonlarına kadar Ay'a bir erkek ve bir kadın indirmeyi amaçladığını bu doğrultuda da Artemis 3 görevini planladığını duyurmuştu. Ay'ın güney kutbuna yakın 13 iniş bölgesi adayını duyurdu. Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden NASA Artemis 3'ün gölgeli bölgelerinde su buzu içerebileceğinden özellikle değerli bir alan olan Ay'ın güney kutbunu hedeflediğini ifade etti. Ay'daki su, roket yakıtı üretimi için kullanılabileceğinden ve Ay'ın Mars gibi daha uzak hedeflere açılan bir kapı olma potansiyelini artırabileceği düşünülerek, buradaki kaynakların gelecekteki uzay araştırmaları için çok önemli olabileceği ifade edildi.

Güney kutbunun kaynaklarından yararlanmak isteyen tek tarafın bu bağlamda NASA olmadığı ortaya çıktı.

Çin'de Journal of Deep Space Exploration tarafından yayınlanan bir makalede, Chang'e-4 ay görevi komutanı Zhang He liderliğindeki bir grup araştırmacı ile güney kutbu yakınında 10 potansiyel iniş noktasını açıkladı. İlk olarak Space News'in bildirdiğine göre, hem NASA hem de Çinli araştırmacılar Shackleton, Haworth ve Nobile kraterlerinin yakınındaki bölgeleri potansiyel iniş bölgeleri olarak hedefledikleri için bazı örtüşmeler tespit edildi. Ancak Çin'in yaklaşan Ay görevi astronotları içermedi. Bunun yerine Chang'e 7, Ay'ın güney kutbunda sıkışıp kalmış olabilecek su buzunu keşfetmek için bir keşif aracı içerecek. Görevin 2024 yılında fırlatılması planlanıyor.

Her iki ülke de 2030'larda Ay'ın güney kutbunda kendi ay üslerini inşa etmeyi hedefliyor ve aralarında herhangi bir potansiyel işbirliği belirtisi bulunmamaktadır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
1
﻿Türkiye'nin en mutlu ve en mutsuz illeri açıklandı. İşte sonuçlar
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
2
﻿Kaçırdıkları genç kızı 7 yıl kutuya hapsettiler. Ayrıntılar kan dondurdu
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
3
﻿Araç sahipleri dikkat. Uygulama bugün başladı
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
4
﻿Kör kahin Baba Vanga'dan yeni bir virüs kehaneti: Kontrolden çıkacak ve tüm insanlığı etkisi altına alacak
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
5
﻿Erdoğan’ın sözleri Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. “Eşi görülmemiş bir meydan okuma”
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
6
﻿Tuzun faydaları nelerdir?
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
7
﻿AKP bir dönem daha kalırsa bakın neler olacak. Korku filmlerini andıran senaryoyu bizzat Hükümet açıkladı
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿3 bölgede 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Spotify aboneliği nasıl kaldırılır? Kalıcı olarak hesap silinebilir mi
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Üretici enflasyonunda korkutan artış. Elektrik ve gaz üretinde artış yüzde 348, 39
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Başkent'teki skandallar bitmiyor. Ankaragücü taraftarı Beşiktaşlı genci ölesiye dövdü. Linçten zor kurtulan Beşiktaş taraftarının o anları
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi personel alacak
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿2,5 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Netflix'te en çok izlenenler belli oldu. Zirve değişti
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Güzelleşmek isterken sağlığınızdan olmayın. Merdiven altı yerlerden uzak durun
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Uzmanından kafa travmalarında hayat kurtaran tavsiyeler
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
﻿Yunanistan'da sabotaj eğitimi alan PKK/KCK'lı Tanrıkulu yakalandı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.