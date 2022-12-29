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Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü

Kısa bir süre çalıştığı Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ile yollarını ayıran ödüllü isim, Dünya Gazetesi'ne geri dönüş yaptı

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 16:45
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Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi ile yollarını ayıran Kerim Ülker Dünya Gazetesi'ne geri döndü

Ödüllü yazar Dünya'ya geri döndü
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Bu sene Yılın Köşe Yazarı Ödülü’nü kazanan Kerim Ülker, Nasıl Bir Ekonomi gazetesinden istifa etti. Kerim Ülker, Dünya Gazetesi’nde yazmaya başlayacak.

Medyaradar'da yer alan habere göre, Son 6 yılda Haber, Köşe Yazarı olmak üzere 6 ödül kazanan Kerim Ülker, 2003’te Cumhuriyet Gazetesi’nin Ekonomi Servisi’nin ardından 2005 yılında Vatan Gazetesi’nde çalıştı. 2010 yılına kadar Vatan Gazetesi’nin Kıbrıs Temsilcisi oldu. Gazetenin Ekonomi ile Haber Merkezi servislerinde de yer aldı. 2010 yılında Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin (EGD) “Yılın Haberi Ödülü”nü “Çuvalla Paza Kazandı” haberiyle aldı. 2010’da Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin verdiği Sedat Simavi Yılın Gazetecilik Ödülü’nü “Eski Orman Bakanı Osman Pepe'nin İcraatları” adlı haber dizisiyle kazandı. Bu ödülü kazanan en genç gazeteci ve ilk ekonomi muhabiri oldu.

3 FARKLI ÖDÜLÜ 3 FARKLI HABERLE KAZANMIŞTI

2010’da ayrıca MÜSİAD'ın ekonomi basını başarı ödülünü “Krizin Efendisi Türk Patronlar Dünyada Kıymete Bindi" haberiyle kazandı. Böylece sektörün en önemli 3 ödülünü 3 farklı haberle tek bir yılda kazanan ilk gazeteci oldu.

2010 yılında Sabah Gazetesi’ne transfer oldu ve 6 yıl Ekonomi Servisi’nde çalıştı. 2016’da ayrıldı ve Dünya Gazetesi’nde köşe yazarı oldu. Dünya Gazetesi ile Nasıl Bir Ekonomi gazetelerinin ayrılma sürecinde, NB Ekonomi'de kalan Kerim Ülker, buradan istifa ederek Dünya'ya geçti.

Ülker, bundan sonra Dünya Gazetesi’nde haftanın her günü köşe yazmaya başlayacak. Ülker, bu görevinin yanısıra Dünya Gazetesi’nin haber koordinasyonunu da yönetecek.

EKONOMİ MEDYASINDA YILIN KÖŞE YAZARI SEÇİLDİ

Ülker, 2016, 2017, 2019, 2020, 2021 yıllarında Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından verilen Yılın Haberi, Demirkent Özel Ödülü, Jüri Özel Ödüllerinin yanı sıra bu sene Ekonomi Gazetecileri Derneği tarafından verilen Yılın Köşe Yazarı Ödülü'nü kazandı.

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