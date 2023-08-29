Nasuh Mahruki merdivenle sınırı geçen Suriyelileri paylaştı komutanlara açık açık sordu

Editör: Serkan Talan

Sosyal medyada paylaşılan bir video Suriyeli kaçakların sınırdan nasıl rahat bir şekilde ortaya koymuştu. Söz konusu videoda Suriyeli kaçaklar sınırdan tahta merdiven kullanarak geçiyordu. Suriyeliler tarafından paylaşılan video kaçak geçişler için adeta yol gösterir nitelikteydi.

Suriyeli kaçakların sınırdan merdiven kullanarak geçmeleri, Türkiye’de sınır güvenliğini bir defa daha tartışmaya açtı. Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar sınırdan ‘kuş uçmadığını’ iddia etse de bu sözü bölgeden gelen görüntülerle defalarca yalanlandı.

NASUH MAHRUKİ’DEN AÇIK SORU

Suriyeli kaçakların görüntülerini Instagram hesabından paylaşan AKUT’un kurucusu Nasuh Mahruki göreve yeni Başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayrakoğlu’na açık soru sordu.

Mahruki göreve yeni başlayan komutanların kaçakarların geçişlerine sessiz kalıp kalmayacaklarını sorarak şu ifadeleri kullandı.

"16 Ağustos 2023’de göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’a ve 3 Ağustos 2023’de göreve başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’na Türk milleti adına açık soru;

Kahraman ve şanlı Türk Ordusu’nun en üst makamlarına gelen değerli Orgeneraller, iktidarın TBMM’ne danışmadan ve onay almadan, sınırlarımızı kim olduğu belli olmayan herkese açması ve kimliği alınmadan, nereye gittiği sorulmadan, buraya ne yapmaya geldiği bilinmeden kontrolsüz bir şekilde ülkemize doldurulmasının düpedüz VATANA İHANET olduğu tartışmasız bir gerçektir.



Bugüne dek böyle bir şey hiçbir zaman olmamıştır, dünyada da örneği yoktur. Hiçbir ülke sınırlarını bu şekilde kontrolsüz bırakmaz, bırakamaz çünkü arkasından gelebileceklerle hiçbir ülke başa çıkamaz.

İktidarın sığınmacı politikasının açık olarak ülkemizin ne idüğü belirsiz ve bila istisna hepsi erkek (asker) İslamcı güruhlar tarafından işgal edilmesi olduğu düşünülmekte ve süreç Türk milleti tarafından endişe ve korku ile izlenmekterdir.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu; sizler canını, malını, namusunu korumaktan en üst düzeyde sorumlu olduğunuz Türk milletine ve güvenliğinden ve bekasından en üst düzeyde sorumlu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı olan sorumluluklarınızı ve askerlik yemininizin gereğini yerine getirecek misiniz yoksa sizden önceki, bahaneleri ne olursa olsun, asil ve yüce Türk milletine ve Büyük Atatürk’ümüzün emaneti Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı olan görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmeyen diğer Komutanlar gibi, bu konu siyasetin konusudur diyerek, ülkemize doldurulan milyonlarca yabancı savaşçıyı görmezden gelmeye ve bu ihanete sessiz kalmaya devam edecek misiniz?



Ben Ali Nasuh Mahruki, vatanını ve milletini her şeyden çok seven ve uğruna göze alamayacağım hiçbir fedakarlık olmayan, Atatürk’ü özümsemiş bir yurttaş olarak, görev sürecinizin henüz başında bu çok kritik soruyu size sormayı, göz göre göre yaşadığımız bu çok, çok tehlikeli işgale karşı sizi uyarmayı ve göreve davet etmeyi bir görev sayıyorum."