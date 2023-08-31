Diyanet’in Suriyeli radikal İslamcılarla anlaşma yaptığı ortaya çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bünyesinde 40’tan fazla radikal İslamcı gurup bulunduran Suriye İslam Meclisi ile bir protokol imzaladığı ortaya çıktı. 21 Eylül 2020 tarihinde imzalanan protokol kapsamında, Suriye İslam Meclisi üyeleri Türkiye’de özellikle çocukların katıldığı çok sayıda program düzenlerken devletin en üst kademesine çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Halk TV’den Ali Macit’in haberine göre, bu Meclis ile imzalanan söz konusu protokol 21 Eylül 2023’te sona eriyor. Uzatılıp uzatılmayacağı ise bilinmiyor.

ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, bünyesinde 40’tan fazla radikal islamcı örgüt barındıran Suriye İslam Meclisi ile 21 Eylül 2020’de bir protokol imzaladığı ortaya çıktı. Bu protokol çerçevesinde, Suriye İslam Meclisi Türkiye’de Kuran kursları açarak, din eğitimi adı altında çok sayıda etkinlik düzenledi. Meclis’in hedef kitlesi ise çocuklar oldu.

SURİYELİ’NİN VATANDAŞLIK ALMASINI İSTEDİLER

Çocukların radikal islamcı guruplara teslim edildiği protokol bazı Suriyelilerin ise Türk vatandaşlığı almasını sağladı. Bu kapsamda Suriye İslam Meclisi, 2022 yılında Mezin Jawish isimli bir Suriyeli sığınmacı için vatandaşlık talebinde bulundu.

Kuran kursu eğitmeni olan Jawish isimli sığınmacıya, Sultangazi eski Kaymakamı Abdullah Yılmaz referans oldu. Kaymakam Yılmaz, Mezin Jawish’e vatandaşlık verilmesi için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı’na referans mektubu yazdı.

Mektupta ise şu ifadeler yer aldı: “Mezin Jawish, Suriyeli çocukları Kuran dersi vermektedir. Ülkemizi seven bir kişiliği mevcuttur. Vatandaşlığa kabul edilmesinde bizim için bir sakınca yoktur.”

MÜFTÜ REFERANS OLDU

Bu referans mektubu sosyal medyada gündem oldu. Altı senedir Sultangazi Müftüsü olan Abdullah Yılmaz, bu olaydan bir sonra görevini Hadi Keskin’e bıraktı.

Sultangazi Müftülüğünü, iddialar için aradığımızda ise aldığımız yanıt ise oldukça ilginç: “Vatandaşlık verilen bu kişi Suriye İslam Meclisi’nden referanslıdır. Ayrıca eski kaymakamda kendisine referans olmuş.”

SURİYE İSLAM MECLİSİ NEDİR?

Independent Türkçe’de yer alan haberde, Nisan 2014 yılında kurulan Suriye İslam Meclisi (SİM veya Syrian Islamic Council), bünyesinde yaklaşık 40 İslamcı örgüt ve yapıyı barındırıyor. Bir anlamda siyasi ve ideolojik nedenlerle çevre ülkelerde bulunan bu dini oluşumların diyanet işleri ve müftülük görevini yürütüyor. Komşu ülkelerde yaşamakta olan Suriyeli sığınmacıların şeriat ve ilahiyat hususundaki başvuru makamı sayılıyor. Bu Meclis'in baş müftüsü konumundaki (1944 doğumlu) Şeyh Usame Abulkerim El Rufai, aynı zamanda aslında "Şam Uleması Rabıtası" başkanıdır. Şam merkezli Şeyh Abdulkerim El Rufai Camisi'nde imamlık yapıyordu. Ülkesindeki ilahiyat okullarını bitirdikten sonra dini tebliğini eda etmek üzere çok sayıda İslam ülkesini dolaştı.

İslam Meclisi, üç farklı kesimden oluşturuyor. Birinci kesim: Şeyh Usame Rufai'nin bizzat başını çektiği Zeyd Cemaati: İsmini Şam'daki Zeyd bin Sabit Camisi'nden almaktadır. Bu Cemaat, bağnaz sufi bir tarikat olarak bilinmektedir. İkinci kesim: Suriyeli Ulema Rabıtası (Din âlimleri Birliği): Müslüman Kardeşler (İhvan) hareketine bağlı dini bir kuruluştur. Üçüncü kesim: Heyet-ü Tahrir'il Şam (HTŞ): Radikal Selefi ve cihatçı İslamcı yapıları kapsamaktadır.