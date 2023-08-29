Suriyeliler bıçak ve çekiçle birbirlerine girdiler. Türkiye’yi Teksas’a çevirdiler

Konya’da Suriyeliler kendi aralarında kavga etti. Bıçak, makas ve çekiçli kavgada 8 kişi yaralandı. Türkiye adeta Teksas’a döndü yorumları yapıldı.

KAYNAK: DHA
Suriyeliler bıçak ve çekiçle birbirlerine girdiler. Türkiye’yi Teksas’a çevirdiler

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası yüzünden Türkiye’ye dünyanın dört bir tarafından insanlar doluştu. Gerekli güvenlik soruşturmaları yapılmayan bu kişiler Türkiye’yi adeta Teksas’a çevirdi. Sığınmacı kaynaklı olaylara bir yenisi daha eklendi.

Konya’da, Suriye uyruklu amca ve yeğenlerinin 'dükkan boşaltma' meselesinden çıkan bıçak, makas ve çekiçli kavgada, 8 kişi yaralandı.

Olay, saat 10.30 sıralarında, Fevziçakmak Mahallesi 10701'inci Sokak'taki ayakkabı imalathanesinde meydana geldi. İmalathanenin alt katını işleten Suriye uyruklu Hasan Birinci ile üst katını işleten yeğenleri Muhammed Hasım ve Ahmed Hasım arasında kavga çıktı.

Yeğenleri amcalarından iş yerini boşaltmasını isteyince çıkan kavgada, taraflar bıçak, makas ve çekiçle birbirine saldırdı. Kavgada 8 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Amca ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 8 yaralı, kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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