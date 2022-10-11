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Nazi selamı Yunanistan'ı karıştırdı

Yunanistan'da Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün davasında avukat Kostas Pleuris'in Nazi selamı vermesi ülkeyi karıştırdı. Atina hükümetinde Sağlık Bakanı Thanos Pleuris'un da babası olan avukata tepkiler yükselirken, Sağlık Bakanı ilk kez konuştu.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 15:32
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Nazi selamı Yunanistan'ı karıştırdı

Nazi selamı Yunanistan'ı karıştırdı
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Yunanistan'da Neo-Nazi Altın Şafak suç örgütünün son davasında Kostas Pleuris’in Nazi selamı vermesi ülkeyi karıştırdı. Atina hükümetinde Sağlık Bakanı olarak görev yapan Thanos Pleuris da babasının mahkeme salonunda Nazi selamı vermesinin ardından eleştirilerin odağı oldu.

Sağlık Bakanı Pleuris, bugün bir açıklama yayınlayarak kamuoyundan özür diledi. Pleuris, yaptığı açıklamada, “Babam, demokrasi izin verdiği sürece ideolojisini asla saklamadı. Ancak verdiği selam iki nedenden dolayı daha çok eleştirmemizi sağlıyor. Birincisi bunun bir mahkeme salonunda yapılmış ikincisi de çocuğu Naziler tarafından öldürülen bir annenin önünde yapılmış olmasıdır. Bu çok üzüntü verici ve aşağılayıcı bir durum.” dedi.

TANIĞIN ÖNÜNDE YAPILDI

Cuma günü görülen Altın Şafak davasında suç örgütü yöneticisi Yannis Lagos’un avukatı Kostas Pleuris, Nazi selamı vererek sözlerine başlamıştı. Bu sırada, öldürülen Pavlos Fyssas’ın annesinin de tanık kürsüsünde olduğu belirtildi.

Yunan basını, Pleuris’in Nazi selamı verdikten sonra mahkeme salonunun buz kestiğini ve birçok kişinin duruma tepki gösterdiğini yazdı. Bazı kişilerin ıslıklar ve alkışlarla protesto ettiği yargıcın duruma müdahalesi sayesinde duruşmaya yeniden dönülebildiğini yazdı.

NEO-NAZİ DESTEKÇİSİ

Atina mahkemesi, geçtiğimiz yıl ekim ayında Neo-Nazi destekçisi Altın Şafak partisinin suç örgütü olduğuna karar vermiş, parti liderleri ile üyelerinin politik parti tanımı altında suç örgütü kurmak ve yönetmekten suçlu bulmuştu.

Davada, Partinin Kurucusu ve Lideri Nikos Michaloliakos’ın da aralarında bulunduğu 18 eski milletvekili yargılanmıştı.

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