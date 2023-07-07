NBA'de skandal! Wembanyama'nın koruması Britney Spears'ı tokatladı

Editör: Fatma Demirkaya

San Antonio Spurs çaylağı Victor Wembanyama, ünlü şarkıcı Britney Spears ile arasında yakın zamanda geçen olaylara açıklık getirdi.

Geçtiğimiz günlerde, Wembanyama'nın güvenlik şefinin, Wemby ile fotoğraf çektirmeye çalışan Spears'ın suratına elinin tersiyle vurduğu iddiaları gündeme oturmuştu.

Fransız oyuncu ise, şikayetlerini sosyal medyada dile getiren Spears'a şu şekilde yanıt verdi:

"Geçen birkaç güvenliğimle beraber bir restorana girerken bir olay yaşandı. Etrafta bir sürü insan olduğu için beni koruyorlardı. Birisi bana seslenmişti ama güvenliğim bana kalabalık yapmasın diye devam etmemi söylemişti. O kişi beni arkadan tuttuğu için, güvenliğin onu uzaklaştırdığını biliyorum. Ne kadar güç kullandığını bilmiyorum."

"UTANÇ VERİCİ"

Las Vegas polisine şikayette bulunan Spears, Twitter ve Instagram'daki paylaşımlarında bu olayın "oldukça utanç verici" olduğunu söylerken, Wembanyama'nın sadece "dikkatini ona vermesi için omzuna dokunduğunu" söyleyerek, kendisini arkadan tuttuğu iddiasını yalanladı.

Spears, akşam erken saatlerinde Wembanyama'yı gördüğünde "kendisini başarısından dolayı tebrik etmek istediğini" belirtti.