Ne altın ne döviz ne de borsa bu kadar kazandırdı

Bir dönemin en meşhur oyunu Pokemon kartları İngiltere’de bir aileyi zengin etti. 20 yıl boyunca evin bir köşesinde duran kartlar açık arttırma ile 50 bin Pound’a satıldı.

Ne altın ne döviz ne de borsa bu kadar kazandırdı

İngiltere’de bir adam torunu için aldığı Pokémon kartları sayesinde tüm ailesini adeta zengin etti. 81 yaşındaki bir büyükbaba, 1999 yılında Chester’daki bir mağazadan Pokémon Fourth Print Base Set Booster Box’a sadece 100 pound ödedi.

Torunuyla daha sonra yakaladığı kartlar sayesinde aldığı kutuyu yedek olarak ayırdı. Hâlâ orijinal ambalajında ​​bulunan kutu, neredeyse çöpe atılana kadar yirmi yıl boyunca dolabında saklı kaldı.

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Kartların sahibi olan adamın 50 yaşındaki kızı şunları söyledi: “Açık arttırmada satışa sunulan kutu, babamın evindeki bir dolapta duruyordu.

Ne yazık ki, Covid sırasında annem ölümcül kanser hastalığına yakalandı. Evde bakılabilmesi için de hastane yatağına yer açmamız gerekiyordu.

Temizlik sırasında kartlar dolaptan çıkarıldı. Binlercesi vardı. Babam onları atmayı planladı ve birkaçı atlamak zorunda kaldı.

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Ama ben ‘Vay be baba, bunlardan bazılarının bir değeri olabilir’ dedim. İşte o zaman koleksiyonun boyutu anlaşıldı. ‘Hepsini yakalamalıyım’ Pokémon’un sloganıdır ve babam gerçekten hepsini yakalamıştı.”

“BABAM KOLEKSİYONCU VE TAKINTILI BİRİ”

Ne yazık ki annem mücadelesini kaybetti ve vefat etti. Babamın sağlığı da pek iyi değil. Kartların birçoğu Birleşik Krallık’taki özel koleksiyoncular tarafından ele geçirildi, diğerleri ise Amerika’daki Pokémon hayranlarına satıldı. Bir hobi dükkanından kart almak için hafta sonları birlikte Chester’a geziye gidiyorlardı. Babam bir koleksiyoncu ve takıntılı biri. Biraz eksantriktir ve matematiği sever. Kartları açık bir şekilde satın alıyordu ancak bir seti tamamlamak için yaklaşık üç kutu kart alacağını hesapladı.”

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Ancak set tamamlanınca bir kutu hiç açılmadan kaldırılmış ve dikkatlice saklandılar.

Pokémon sonunda yıllar geçtikçe değerlenen bir fenomen haline gelirken kartları da beklenmedik şekilde fiyatlanır oldu.

Kutunun yaklaşık 683 bin liraya satılması beklenirken ailede hâla acil durumlarda satılmak üzere kasalarda kilit altına alınmış dört mühürlü Pokémon kartı kutusu olduğu da belirtildi.

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Orijinal Pokémon Trading Card oyunu 1996’da piyasaya sürüldü; bu, ilk Pokémon video oyunlarının Japonya’da piyasaya sürüldüğü yıldı.

Hansons Oyuncak Departmanı Başkanı David Wilson-Turner şunları söyledi: “Pokémon Fourth Print Base Set Booster Box’ı diğerlerinden ayıran ve nadir bulunan şey, yalnızca Birleşik Krallık’ta piyasaya sürülmüş olması.”

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