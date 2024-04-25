Ne diyorsun Zehra Güneş? Milyonların hayallerini yıktı

Türk voleybolunun en ünlü isimlerinden olan Zehra Güneş, 12 yaşından bu yana VakıfBank'ta oynuyor.

Takımın her kademesinde forma giyen, A takımda yıldızı parlayan, milli takımın da değişmez ismi olan Zehra Güneş, omzundaki sakatlığı nedeniyle sezonun bitmesiyle birlikte tedavi için İtalya'ya gitti.

İtalya'da İsviçre'ye geçecek olan Zehra tedavisine burada devam edecek.

Zehra Güneş yurt dışındayken hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atılmıştı.

24 yaşındaki voleybolcunun Fenerbahçe Opet'le anlaştığı ve gelecek sezon sarı lacivertli formayı giyeceği ileri sürülmüştü.

İddia Fenerbahçeli taraftarlarca coşkuyla karşılanmış, sosyal medyada paylaşım yağmuruna tutulmuştu.

Ancak iddianın doğru olmadığı ortaya çıktı. Milyonlarca Fenerbahçelinin hayalleri yıkıldı.

Zehra Güneş'in VakıfBank'ta oynamaya devam edeceğini söylediği öğrenildi.

Kulübüyle 2 yıllık daha sözleşme imzaladığını bildiren Zehra, şu anda ilk hedefinin milli takım olduğunu, transferi hiç aklından geçirmediğini belirtti.

Zehra Güneş'in yeni sezonda VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın 1. kaptanı olacağı da öğrenildi.